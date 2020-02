"Siêu xe" cực dị từ đồng nát của người nông dân tại Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Mang trong mình căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp, loãng xương cấp độ 6 nên không thế tự mình đi xe máy được; tháng 10/2018, ông Lê Văn Duệ (SN 1966, trú ở xóm 6A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) đã tự mình mày mò, sử dụng 2 chiếc máy cũ và các vật dụng cần thiết để tự làm cho mình một chiếc "siêu xe" độc đáo, phục vụ nhu cầu đi lại của cá nhân.

Chiếc xe khá dị mang dòng chữ "Lão Phật Gia" của ông Lê Văn Duệ khiến nhiều người chú ý.

Điều đáng nói, các vật dụng được ông Duệ làm nên chiếc xe đều tận dụng từ nguồn ve chai mà gia đình thu mua về được. Chiếc xe có bộ khung bằng sắt, phần cabin như đầu một chiếc máy bay trực thăng.

Tổng chiều dài xe 2,6m, chiều ngang 1,8m; có hệ thống cần số, vô lăng, phanh, còi, âm thanh, đèn báo hiệu, gương chiếu hậu đầy đủ; trọng lượng tất cả xe khoảng 350kg.

Ông Duệ tự mình mày mò, thiết kế nên chiếc xe cá nhân khá dị cho bản thân.

Ông Duệ chia sẻ: “Tôi phải thức trắng 10 đêm để mày mò, thiết kế nên chiếc xe. Tổng chi phi làm chiếc xe này chưa đầy 20 triệu đồng”.

Chiếc xe được ông làm nên từ ve chai sẵn có của gia đình

Tuy nhiên, do sử dụng toàn bộ hệ thống số của xe máy nên xe không có số lùi; bình quân 1 lít xăng xe sẽ đi được khoảng 40 cây số.

Dĩ nhiên, đây là xe tự chế nên nó cũng không đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật, không có giấy đăng ký hay đăng kiểm gì nên ông Duệ cũng ý thức được việc của mình và chỉ dùng để đi lại trong thôn xóm, không gây mất an toàn giao thông nên càng được dân làng thích thú.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận được về chiếc xe khá dị này:

Chiếc xe có hệ thống cần số, vô lăng, phanh, còi, âm thanh, đèn báo hiệu, gương chiếu hậu đầy đủ; với tổng trọng lượng xe khoảng 350kg.

Nhờ có chiếc xe nên việc đi lại của ông Lê Văn Duệ được thuận lợi hơn khi di chuyển trong thôn xóm. Người dân địa phương thì tấm tắc khen ngợi tài năng và sự "tò mò" sáng tạo của ông.

