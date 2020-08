Siêu phẩm của Công Vinh tranh giải bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang tổ chức cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Asian Cup. Trong số này, Việt Nam có một đề cử và đó là bàn thắng của tiền đạo Lê Công Vinh ghi vào lưới của UAE ở Asian Cup 2007.

Xuất phát từ đường chuyền dài của Minh Phương, Công Vinh di chuyển thông minh phá bẫy việt vị, rồi dứt điểm 1 chạm qua đầu thủ môn đối phương, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 đáng nhớ cho Việt Nam trước UAE. Đây cũng là pha lập công để lại nhiều cảm xúc đáng nhớ cho NHM Việt Nam suốt những năm qua.

Ở cuộc bình chọn này, AFC đã chọn ra 32 bàn thắng đẹp nhất của các kỳ Asian Cup và chia thành các cặp đấu loại trực tiếp để NHM bầu chọn online. Ở cuộc bình chọn vòng 1/16, Công Vinh đã vượt qua đối thủ Jaka Ihbeisheh (Palestine). Đối thủ tiếp theo ở vòng 1/8 của cựu tiền đạo số 1 Việt Nam là Stephan Schrock của đội tuyển Philippines. Cầu thủ gốc Đức đang thi đấu cho tuyển Philippines đã có bàn thắng để đời với cú sút phạt thành bàn từ cự li 40m vào lưới đội tuyển Kyrgyzstan tại Asian Cup 2019.

Công Vinh ghi bàn thắng đáng nhớ vào lưới UAE ở Asian Cup 2007

Hiện tại, Stephan Schrock đang chiếm ưu thế khi nhận được 65% trong tổng số 1.057 lượt bầu chọn trên trang chủ AFC. Cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào ngày mai để lựa chọn ra cái tên đi tiếp. NHM vẫn có thể tiếp tục bình chọn để giúp cho Công Vinh chiến thắng, với thời hạn trước 14h00 chiều mai (31/8).

Lê Công Vinh là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1985 quyết định giải nghệ cách đây 4 năm sau thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2016.

Dù không có được cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp song chân sút từng ghi 51 bàn sau 83 trận cho đội tuyển Việt Nam vẫn được NHM tôn vinh như một huyền thoại. Ngoài những danh hiệu lớn nhỏ ở cấp ĐTQG và CLB, Công Vinh cũng từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam.

Thời còn thi đấu, Công Vinh được đánh giá là cầu thủ thành công nhất trong thế hệ của mình với vô số những thành tích ít ai bằng. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu chơi bóng, đồng thời cũng là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại J.League 2 (hạng đấu thứ 2 của Nhật Bản).

Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của Công Vinh chính là pha đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan đem về chức vô địch AFF Cup 2008 cho đội tuyển Việt Nam.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn