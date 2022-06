Sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh và Liệt sỹ

Quang cảnh buổi làm việc

Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, các gia đình có công với đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào và Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và Đài PT-TH tỉnh. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” được UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm nay dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 25-27/7/2022 và sẽ được tổ chức tại huyện Anh Sơn và TP Vinh. Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động, trong đó, hoạt động phần lễ gồm: Lễ khai quang, Lễ yết cáo, Lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào; Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Bên cạnh các hoạt động phần lễ, hoạt động phần hội gồm có: Trưng bày triển lãm tranh cổ động tấm lớn về kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ; Trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh về các tấm gương điển hình về các thương binh “Tàn nhưng không phế”; tri ân các Thương binh, Liệt sĩ; Tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa, ẩm thực các dân tộc của huyện Anh Sơn; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, thể thao...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Tiếp nối công tác phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch với UBND tỉnh khi tổ chức thành công các chương trình, liên hoan nghệ thuật vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua, các hoạt động của Bộ phối hợp với Tỉnh Nghệ An thực hiện kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh và Liệt sĩ rất có ý nghĩa. “Địa điểm tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào cũng hết sức ý nghĩa bởi trong năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022)” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Trao đổi về các hoạt động cụ thể được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh và Liệt sĩ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn các hoạt động được xâu chuỗi, kết nối liền mạch để tạo sự thu hút quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Chương trình có quy mô lớn, do đó đề nghị các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công sự kiện này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Về phía tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cảm ơn Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng phối hợp với tỉnh Nghệ An để tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh và Liệt sĩ. Tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thiêng liêng, thành kính, trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, gây ấn tượng sâu sắc trong giáo dục truyền thống yêu nước, nhớ nguồn; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn