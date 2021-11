Sẽ khởi công các hạng mục chính dự án nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại Nghệ An trước ngày 30/11

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản thông báo: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Ngọc Hoa về kết quả ra soát xử lý kiến nghị của người dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên - Nghệ An) về triển khai dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây.

Như tin Pháp luật Plus đã đưa, ngày 15/10/2021, tại trụ sở UBND xã Hưng Tây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây về thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên -Nghệ An). Tại hội nghị, một số người dân vẫn còn băn khoăn đến các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục thực hiện dự án…

Các thắc mắc, kiến nghị của người dân đã được UBND tỉnh Nghệ An xác minh, kiểm tra làm rõ theo đúng quy định.

Để tiếp tục trả lời, giải quyết các ý kiến còn băn khoăn, các nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo sự phù hợp có khoa học và thực tiễn, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 2 tổ công tác liên ngành xác minh, rà soát, kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường, quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường dự án: Tổ công tác xác minh, rà soát, kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND của UBND tỉnh do Sở Xây dựng Nghệ An chủ trì; Tổ công tác xác minh, rà soát quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường theo Quyết định số 3912/QĐ-UBND của UBND tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chủ trì rà soát.

Căn cứ các kết quả kiểm tra của Tổ công tác liên ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có kết luận cụ thể về những nội dung thắc mắc của nhân dân cũng như tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể là: Thống nhất kết quả của các Tổ công tác liên ngành, giao cơ quan chức năng công khai kết quả rà soát, trực tiếp giải đáp chi tiết với người dân để nắm, hiểu rõ các thông tin, quy định. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/11/2021.

Các hạng mục chính của dự án sẽ được triển khai trước ngày 30/11/2021

Đối với tiến độ thực hiện, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo và tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phương án bảo vệ thi công theo quy định (trong trường hợp đã triển khai các biện pháp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành vẫn có sự cản trở nhà đầu tư triển khai dự án). Đảm bảo để khởi công xây dựng các hạng mục chính của dự án trước ngày 30/11/2021.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus