Say rượu, bé gái bị nhóm bạn thay nhau hiếp dâm

Theo tin tức từ báo Kiến Thức, Công an TP Hải Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ sau khi nhận được đơn trình báo của anh Phạm Quang Đ (trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương về việc, con gái anh Đ. là cháu P.Y.N bị một số nam thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương.

Qua đó, xác định, vào hồi 11h00 ngày 27/6/2020, cháu N. do quen biết đã cùng 4 đối tượng, gồm: Đỗ T.Anh, sinh năm 2005; Nguyễn Văn K, sinh năm 2003, cùng trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Dương; Vũ Trường D, sinh năm 2005; Hoàng V.A, sinh năm 2003, cùng trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương đến nhà Phạm Văn T, sinh năm 1997, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương chơi và ăn cơm, uống bia tại đây.

Đến 12h00' cùng ngày, cháu N. bị say và lên giường ở tầng 1 nằm nghỉ. Thấy vậy, T.A đã bế N. lên tầng 2 rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Khi T.A quan hệ xong thì D., K. tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. Sau đó T.A và D. mặc quần áo lại cho N. và bế xuống tầng 1 nằm nghỉ. Đến 15h00' cùng ngày N. đi về nhà.

Ảnh minh họa

Hiện cơ quan công an triệu tập các đối tượng liên quan, thu 1 điện thoại di động iPhone 5 của V.A có chứa video clip quay lại vụ việc, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Hải Dương. Theo Cơ quan CSĐT, tối 2/6, chị L.A. (SN 2002, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) cùng một số người bạn có ăn nhậu tại thị trấn Thanh Hà. Trong bữa nhậu đó có Tiêu Huy Hoàng (SN 2002), trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế.

Đến 21h tối cùng ngày, nhóm của Hoàng ngồi uống nước ở 1 quán cà phê thuộc thị trấn và mua rượu cùng đồ ăn về nhậu. Do uống nhiều khiến chị A. say rượu và nằm ở nền nhà tại quán, thấy vậy chị C. (người bạn đi cùng) lấy chăn đắp cho chị A., sau đó nằm cùng. Lúc này, Hoàng đi vào đóng cửa và tắt điện đi ngủ.

Do có tình cảm với chị A. từ trước, không muốn chị C. ở lại nên Hoàng đến nằm gần và ôm chị C. Thấy vậy, chị C. vùng dậy đánh vào mặt Hoàng. Hoàng liền dậy bật điện, mở cửa đuổi chị C. ra ngoài và khóa cửa. Thấy chị A. vẫn say rượu ngủ, Hoàng đã cưỡng hiếp chị A. mặc cho chị này ra sức chống cự. Sau đó, Hoàng rời khỏi quán và khoảng 3 giờ cùng ngày đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn