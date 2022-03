Sau lần đi nhà nghỉ, bạn trai đòi chia tay luôn, biết lý do mà tôi ngượng chín mặt

24 tuổi, xinh xắn, có học thức, công việc ổn, gia đình cơ bản, tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Giữa những chàng trai ấy, tôi lại xiêu lòng trước Tuấn, chàng trai hơn tôi 6 tuổi, mọi yếu tố đều phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.

Sau một thời gian chỉ đi uống cafe, lượn phố tâm sự thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiến thêm một bước trong mối quan hệ tình cảm. Hôm ấy, cả hai có một bữa tối lãng mạn kỷ niệm 3 tháng yêu nhau rồi đến một đêm nồng cháy. Đó cũng là lần đầu tiên của tôi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi không thấy Tuấn đâu. Mở điện thoại thì thấy có tin nhắn, anh nói thấy tôi ngủ ngon nên không gọi, anh phải đi trước vì có việc. Tôi hơi chạnh lòng nhưng cũng thông cảm cho Tuấn. Cả ngày đó, tôi nhắn tin thì Tuấn liên tục kêu bận. Tôi nghĩ trong đầu: "Liệu có phải anh ta là badboy, chỉ lợi dụng có được mình rồi thì lạnh nhạt không?".

Tôi rất tức giận khi Tuấn nói chia tay với mình. (Ảnh minh họa)

3 ngày sau, chúng tôi lại tiếp tục đi nhà nghỉ. Mọi chuyện với cảm nhận của tôi là rất ổn, nhưng Tuấn thì không. Tối đó, Tuấn nhắn tin cho tôi hỏi han, thái độ úp úp mở mở. Tôi thấy lạ lắm. Vốn thẳng tính nên tôi hỏi luôn: "Có vấn đề gì mà em thấy thái độ của anh không bình thường". Bất ngờ, Tuấn nói muốn chia tay.

Tôi giận lắm, không ngờ anh lại là loại sở khanh, đưa con gái nhà người ta vào tròng rồi "chạy làng". Tôi gặng hỏi lý do nhưng anh chỉ bảo không hợp. Thế là tôi chỉ trích anh bằng nhiều lời lẽ khá nặng nề.

Bẵng đi khoảng 1 tháng, tôi tình cờ trò chuyện với một người bạn của Tuấn và kể chuyện của chúng tôi cho người bạn đó nghe. Ai ngờ người bạn này mới tiết lộ lý do thực sự mà anh chia tay với tôi, đó là do tôi ngủ ngáy quá to.

Hóa ra, anh chia tay vì tôi ngủ ngáy. Biết lý do tôi không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ. (Ảnh minh họa)

"Tuấn kể là em ngáy to đến mức anh ấy không thể chợp mắt được một phút nào. Anh ấy cứ động vào em thì em chỉ ngừng ngáy được mấy giây rồi em lại ngáy tiếp. 2 đêm liền ngủ cùng em anh ấy đều thức trắng. Do đó, Tuấn mới chia tay với em chứ sợ cưới về lại không ngủ được thì rất mệt mỏi. Vợ chồng chẳng lẽ lại ngủ riêng, mà ngủ chung thì không ngủ được. Anh ấy áy náy lắm nhưng muốn dứt khoát sớm để đỡ lấn sâu vào mối quan hệ này rồi khổ cả 2 người", chị bạn kể lại với tôi.

Nghe những lời chị ấy nói mà tôi thực sự không còn lỗ nẻ nào mà chui, xấu hổ, ngượng chín mặt. Tôi vẫn biết mình ngáy, nhưng không nghĩ đến mức lại bị bạn trai chia tay vì lý do đó. Như này làm sao tôi dám yêu tiếp, chẳng lẽ một người như tôi phải chịu ế suốt đời hay sao?

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc