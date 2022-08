Sau khi tông đổ cây xanh, tài xế ô tô 'ngồi thiền' trên vỉa hè

Khoảng 12h trưa 10/8, chiếc xe ô tô 4 chỗ khi đang di chuyển trên đường ĐT 743 đến đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì lao lên vỉa hè.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe tông đổ cây xanh và dừng lại. Sau đó, nam tài xế bước xuống xe la hét, ngồi với tư thế thiền định, dùng tay “vận công”. Mặc dù người dân đến hỗ trợ nhưng không thể ngăn được các biểu hiện lạ của nam tài xế.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an địa phương đã đến hiện trường để giải quyết. Với hành động lạ của tài xế, đã thu hút sự tò mò của rất đông người dân.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong