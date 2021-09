Sau chầu nhậu, gã đàn ông giở trò đồi bại với cháu nội 5 tuổi của bạn

Ngày 21/9, TAND TP Cần Thơ xét xử (kín) sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thanh Toàn (41 tuổi) 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tiền tổn thất tinh thần là 20 triệu đồng.

Nạn nhân là cháu T. (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). T. là cháu nội một người bạn của Toàn.

Bị cáo Toàn tại tòa ngày 21/9/2021. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, do là bạn bè nên Toàn thường đến nhà ông nội cháu T. uống rượu.

Trưa ngày 25/5/2020, Toàn tiếp tục đến nhà ông nội cháu T. nhậu nhẹt.

Chiều cùng ngày, tàn cuộc nhậu, ông nội bé T. mắc võng ngủ sau vườn, còn T. nằm ngủ trong nhà bếp.

Lúc này, thấy bé T. (thời điểm này mới 5 tuổi) đang chơi một mình trong nhà ông nội, Toàn đã thực hiện hành vi đồi bại với bé T..

Sau đó, Toàn cho bé T. 10 ngàn đồng, dặn bé không kể chuyện này cho ai biết.

Bé T. sau đó về nhà kể lại chuyện cho cha ruột nghe. Sự việc sau đó được trình báo lên Công an xã. Tuy nhiên Toàn đã rời khỏi địa phương ngay sau đó.

Công an huyện Thới Lai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và chuyển hồ sơ vụ án đến Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến 11/5/2021 (gần 1 năm sau) Toàn bị bắt tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn