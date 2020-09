Sau 9 lần thông báo bán đấu giá, BIDV bán được 8 tầng Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An

Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An.

Ngày 7/9, ông Trần Minh Tính, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An cho biết, vừa qua, đơn vị đã bán đấu giá khoản nợ thành công của khách hàng Công ty CP Đầu tư & thương mại Dầu khí Nghệ An với 8 tầng văn phòng cho thuê thuộc Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An.

Theo đó, từ năm 2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An), địa chỉ: Tòa nhà BIDV - Đại lộ V.I.Lê Nin- Phường Hưng Dũng, TP.Vinh (Nghệ An) đã tiến hành bán đấu giá khoản nợ của khách hàng Công ty CP Đầu tư & thương mại Dầu khí Nghệ An.

Thông tin cụ thể về khoản nợ bán đấu giá là Công ty CP Đầu tư & thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT), địa chỉ: Tầng 23-24 Toà nhà Dầu khí - số 7 - đường Quang Trung, TP. Vinh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Lương Sơn – Tổng Giám đốc. Tổng giá trị khoản nợ là: 36.695.492.159 đồng

Tài sản thế chấp cho khoản vay này là dự án tòa nhà Dầu khí theo hợp đồng thế chấp số 01/2011/BIDV-PVFC ngày 12/11/2011 giữa Công ty CP Đầu tư và TM dầu khí Nghệ An với BIDV Nghệ An và PVFC Thanh Hoá (Nay là PVCombank) (Trong đó tài sản thế chấp tại BIDV Nghệ An là 8 tầng văn phòng cho thuê (từ tầng 15-22) diện tích sử dụng mỗi tầng khoảng 733 m2).

Tuy nhiên, sau 8 lần thông báo bán đấu giá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An không thể bán được 8 tầng văn phòng cho thuê của Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An.

Phải đến lần thông báo thứ 9 vào tháng 3/2020 với giá khởi điểm 36.695.492.159 đồng thì mới có đối tác mua lại tài sản thế chấp này để thu hồi nợ.

Theo đó, doanh nghiệp đã mua lại 8 tầng văn phòng cho thuê của Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An để khai thác, quản lý và sử dụng là Công ty TNHH Nga Hồng Khánh, có địa chỉ tại phường Lê Lợi, TP Vinh với giá trị hơn 30 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, ngoài các yếu tố khách quan, việc phải thông báo đấu giá đến 9 lần mới có doanh nghiệp mua và thuê lại do đây là các căn phòng cho thuê văn phòng thương mại, không thể chuyển đổi thành căn hộ chung cư. Hơn nữa, Tòa Tháp đôi Dầu khí Nghệ An này, khuôn viên hẹp, bãi đỗ xe hạn chế cũng gây khó khăn, trở ngại cho các nhà đâu tư mua, thuê lại tại đây.

Được biết, Công ty TNHH Nga Hồng Khánh là Doanh nghiệp mới được thành lập vào tháng 4/2020 do bà Lê Thị Bạch Tuyết làm người đại diện pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tu

Nguồn tin: Taichinhdoanhnghiep.net.vn