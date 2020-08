Sắp xử phúc thẩm cựu Hiệu trưởng Đinh Bằng My xâm hại loạt nam sinh

Đến khoảng tháng 8/2019, Công an tỉnh Phú Thọ đã rút hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung. Sau đó, bị can Đinh Bằng My bị khởi tố bổ sung về hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".