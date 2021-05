Sáng 21/5: Thêm 24 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Điện Biên đã 21 ca

Hơn 1 triệu liều vắc xin phòng COVID- 19 đã được tiêm tại Việt Nam Tính đến 16 giờ ngày 20/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.021.085 liều cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 28.821 người. Chi tiết 4.897 người được tiêm tại 09 tỉnh/TP trong ngày 20/5/2021 như sau: 1- Nghệ An: 552 2- Sơn La: 1.616 3- Phú Yên: 5 4- Tiền Giang: 242 5- Tây Ninh: 1.789 6- Sóc Trăng: 10 7- An Giang: 338 8- Bình Dương: 259 9- Cà Mau: 86