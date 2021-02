Sáng 1/2: Dịch Covid-19 phức tạp, 17 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trưa 31/1, UBND TP Hà Nội quyết định đóng cửa trường học, cho học sinh nghỉ học từ 1/2 tới đến 17/2 (tức mùng 5 Tết).

Hà Nội hiện có một học sinh lớp 3, Trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Sau khi phát hiện ra ca bệnh này, 80 học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường phải đi cách ly ngay trong đêm.

Với chủ trương tạm dừng đến trường, không dừng việc học, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường tổ chức học trực tuyến.

Hàng loạt địa phương cho học sinh nghỉ học tập trung ở trường đề phòng chống Covid-19.

Bắc Giang yêu cầu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động dạy thêm, học thêm và các hoạt động bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống của tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/1 cho đến khi có chỉ đạo mới. Tạm dừng việc học chính khóa đối với tất cả các trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) trên địa bàn 2 huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng từ ngày 30/1 cho đến khi có thông báo mới.

Địa phương này cũng yêu cầu các trường nghỉ học tập trung và chuyển qua tổ chức dạy học trực tuyến.

Trong ngày 31/1, sau khi phát hiện ca mắc Covid-19, Sở GD&ĐT Bình Dương đã phát thông báo đến các trường về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ em mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1 đến hết ngày 16/2 (nghỉ Tết trước một tuần so với kế hoạch).

Chiều 31/1, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 01/02 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Tối 31/1, Sở GD&ĐT Bình Phước đã có thông báo khẩn về việc cho học sinh Bình Phước nghỉ học. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Các địa phương như Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, cũng có quyết định cho học sinh nghỉ học.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tổng vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo an toàn trường học; tăng cường tuyên truyền để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh hiểu đúng và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch.

Các nhà trường tổ chức giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh ôn tập qua các công cụ, phần mềm dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ học; Khởi động hệ thống, quy trình tổ chức dạy học trực tuyến chính khóa để chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống thời gian nghỉ học kéo dài.

Do có một số trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 30/1 đến hết ngày 16/2/2021(tức mùng 5 Tết Nguyên đán).

Các nhà trường tổ chức giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh ôn tập qua các công cụ, phần mềm dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ học.

Các địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Gia Lai, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Riêng Gia Lai, ghi nhận 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-Cov-2 liên quan đến ca bệnh 1612.

Vì thế các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 30/1 cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT Gia Lai cũng yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục cấm việc dạy thêm, học thêm.

Như vậy tính đến ngày 1/2, có 17 tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học tập trung tại trường để phòng dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, tối 28/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ban hành Chỉ thị chỉ đạo khẩn về phòng chống dịch Covid-19 nhằm tránh bùng phát dịch trong trường học.

Theo đó, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT phối hợp, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí