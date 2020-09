Sân Vinh sẽ mở cửa tự do khán đài B trận gặp HAGL

Thể thao

Cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 12 - V.League 2020 trên sân Vinh sẽ được BTC mở cửa tự do khán đài B, C và D chỉ bán vé khán đài A.