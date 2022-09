Sân tập golf mở ‘chui’ trong dự án nuôi cá, ‘đặt lịch chơi ngay’

Toàn cảnh dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên đang bị UBND tỉnh Nghệ An "tuýt còi" - Ảnh: DOÃN HÒA

Chưa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nuôi cá song Công ty cổ phần Synot Asean đã xây dựng hạng mục nhà hai tầng tập gofl ngay bên trong khu nuôi cá rô phi tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

Mở sân tập golf ‘chui’, hoạt động công khai

Ngoài các hạng mục "7 kỳ quan thế giới" và nhiều công trình xây dựng trái phép tại dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao, dư luận băn khoăn với một sân tập golf đang tồn tại trong khuôn viên dự án này.

Theo hồ sơ Tuổi Trẻ Online tìm hiểu, quyết định số 5704 ngày 24-11-2017 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao với tổng diện tích hơn 64.000m2, thể hiện 24 hạng mục nhưng không có khu vực sân tập golf.

Đối chiếu giữa bản quy hoạch chi tiết 1/500 với thực địa cho thấy, khu vực công ty này làm sân tập golf là 2 ao nuôi cá thịt (tổng diện tích hơn 17.700m2). Trong đó, một ao trong quy hoạch nhưng trên thực tế đã được san lấp, làm bãi đỗ xe sân tập golf.

Riêng ao còn lại được công ty quây kín lưới cao bên trên và căng mặt lưới giữa mặt ao để hứng bóng. Giữa hai ao này là khu đường đi lại. Thế nhưng trên thực tế, khu vực này lại "mọc" lên nhà hai tầng dành riêng chỗ cho người tập chơi golf!

Trong bản quy hoạch chi tiết dự án 1/500, khu vực số 1 là ao nuôi cá thịt nhưng trên thực tế đã bị lấp đất, không có ao cá nào - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân địa phương cho hay, họ không biết công ty làm sân tập golf cho đến khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "Khai trương sân tập Synot golf" vào ngày 17-7-2022 với sự tham gia của nhiều quan khách...

Từ tháng 1-2022, sân tập golf Synot này đã đăng tuyển nhân viên phục vụ (8 caddies), lễ tân kiêm thu ngân "đi làm được ngay".

Sau đó, sân tập này còn quảng cáo "Đến với Synot golf - sân tập đẳng cấp bậc nhất tại Nghệ An"; giải trí, tập luyện golf chủ động, linh hoạt, cách trung tâm thành phố 3km, không cần phải di chuyển xa, không ngại thời tiết. 38 vị trí cho các golfer tập luyện, đặt lịch chơi ngay…

Quảng cáo của sân tập golf Synot - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong vai một người cần tập golf, sáng 21-9 phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với một nữ quản lý sân tập thì được người này giới thiệu nếu có nhu cầu sẽ có huấn luyện viên riêng với giá 12 - 15 triệu đồng/khóa học (khoảng 2 tháng). Nếu vào sân tập golf chơi, thuê bóng tập có giá 100.000 đồng/rổ/100 quả.

"Anh mua vé bóng 1 triệu đồng, bên em khuyến mãi thêm 100 quả. Giờ giấc ở đây tập thoải mái từ 5h sáng đến 22h đêm, ngày nào cũng có rất đông khách tới tập lắm. Bên em có 38 vị trí đánh nên anh đến giờ nào cũng có chỗ", nữ nhân viên này nói.

Tận dụng mặt nước làm sân tập golf, có cần phải xin phép?

Khu vực 1 trên quy hoạch là ao nuôi cá song chủ đầu tư đã san lấp. Khu nhà 2 tầng tập golf được xây ở giữa hai khu vực này - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Như Ý - giám đốc Công ty Synot Nghệ An giải thích do "nóng vội" muốn chuyển đổi từ nuôi cá sang nuôi cá kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái nên công ty có xây dựng một số hạng mục trong diện tích đất thương mại, dịch vụ.

Ông Ý cho hay, bên mép bờ ao nuôi cá công ty tận dụng xây dựng các vị trí đánh golf, còn mặt ao rộng được chăng lưới để hứng bóng. Chăng lưới trên ao nuôi cá như vậy không ảnh hưởng gì đến việc sinh trưởng của cá, thậm chí còn có tác dụng hạ nhiệt độ mặt ao trong thời tiết nóng bức giúp cá sinh trưởng tốt hơn.

"Nếu tôi xây sân golf có lỗ thì phải xin phép, đằng này tôi chỉ xây sân tập golf, tận dụng mặt nước làm chỗ đánh golf không phải xin cấp phép", ông Ý nói.

Một lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã chỉ ra các hạng mục chưa được cấp phép, chưa được điều chỉnh dự án nuôi cá so với quy hoạch chi tiết 1/500. Do vậy, việc công ty làm sân tập golf trong dự án nuôi cá khi chưa được cấp phép điều chỉnh là sai.

Công nhân làm việc xây dựng rầm rộ chiều 19-9 dù UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu công ty này dừng thi công - Ảnh: DOÃN HÒA

Ý kiến của Sở Tài nguyên và môi trường cho hay, qua rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế vào ngày 10-8-2022, làm việc với nhà đầu tư thì một số hạng mục công trình như bể bơi ngoài trời, nhà tập luyện thể thao tổng hợp, nhà dịch vụ lưu trú…được sử dụng vào mục đích kinh doanh, không phục vụ cho mục đính chính của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (nuôi cá rô phi).

Đại diện Cục thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm, qua kiểm tra một phần diện tích dự án sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ không đúng quy hoạch mục đích ban đầu; đề nghị nhà đầu tư làm việc với Cục thuế để xem xét, tính toán, xác định lại điều kiện tiền thuê đất trước khi điều chỉnh dự án.

Người phát ngôn huyện: "bận họp cả ngày" Tại văn bản hỏa tốc ngày 12-9, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại các hạng mục công trình vi phạm, xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh và các sở ngành liên quan. Trong hai ngày 20 và 21-9, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần đặt lịch làm việc với ông Hoàng Anh Tiến - phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, người được giao nhiệm vụ phát ngôn báo chí của huyện song ông Tiến đều từ chối với lý do "bận họp cả ngày". Ông Tiến cũng không giao cho phòng, ban chuyên môn trả lời báo chí. Trước đó, ông Tiến là lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trực tiếp tham dự cuộc họp của đoàn kiểm tra liên ngành các sở, ban ngành với chủ đầu tư để xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ