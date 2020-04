Sản phụ sinh 3 an toàn khi đang cách ly vì dịch Covid-19

Chiều ngày 3/4/2020 các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện phẫu thuật thành công cho sản phụ đang cách ly do có yếu tố dịch tễ liên quan tới SARS-CoV-2. Sản phụ Tô Thị Huyền Tr. sinh năm 1994, địa chỉ tại Ứng Hòa – Hà Nội, có thai 3 tự nhiên 35 tuần đã sinh con an toàn tại khu cách ly.

Trước đó, trong thời kỳ thai nghén chị Tr. phát hiện mình có bệnh tiểu đường. Chị Tr. đến khám Nội tiết và Đái tháo đường tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 18/3 và 25/3. Do có yếu tố dịch tễ nên chị Tr được cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, an ninh – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Ngày 1/4/2020 sản phụ có biểu hiện chuyển dạ nên được chuyển đến Đơn nguyên Sản nCoV của Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Sản phụ đã được các bác sỹ khoa Sản và khoa Sơ sinh của bệnh viện hội chẩn trước phẫu thuật. 12h45 ngày 3/3/2020 các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy thai. Lần lượt 3 bé trai cất tiếng khóc chào đời với cân nặng là 2,1kg; 1,8kg và 1,4 kg.

Một trong 3 bé trai con của sản phụ Tr.

Trao đổi với PV, Ths.BS Nguyễn Thùy Trang - Trưởng khoa Sản - BVĐK Đức Giang cho biết: "Đây là ca mổ sinh 3, non tháng, mẹ có bệnh lý nền lại thêm có yếu tố nghi ngờ dịch tễ nên công tác kiểm soát nhiễm khuẩn là hết sức nghiêm ngặt đảm bảo an toàn cho mẹ (bệnh lý tiểu đường dễ bị nhiễm trùng), cho trẻ sinh non (nguy cơ viêm phổi, suy hô hấp) và đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm covid-19".

Hiện tại sau mổ, sản phụ sau mổ ổn định, được theo dõi và chăm sóc tại đơn nguyên Sản nCoV. Các bé được đón về Khoa Sơ Sinh theo dõi chăm sóc tại phòng riêng. Theo TS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc bệnh viện, bệnh viện đa khoa Đức Giang là bệnh viện đa khoa hạng I của Thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ khám sàng lọc, điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ và nhiễm covid-19 kể cả Sản và Nhi.

"Cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng, bệnh viện đã được hỗ trợ triển khai phòng đẻ, mổ có áp lực âm để thực hiện thủ thuật, phẫu thuật cho sản phụ với các trang thiết bị kèm theo đảm bảo an toàn cho người bệnh và tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Từ ngày 26/3/2020 đến nay bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật mổ đẻ cho 4 ca, đỡ đẻ thường cho 3 ca và điều trị an thai cho 03 ca”, ông Thường cho biết.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doisongplus.vn