Sản phụ 21 tuổi hạ sinh 3 bé trai giống nhau y đúc trong cùng trứng

Báo PNVN đưa tin, BS Phạm Thị Lan Hương, Trưởng khoa Phụ sản, BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, trưa 1/7, các bác sĩ của khoa vừa mổ đẻ thành công một ca sinh 3 cùng trứng vô cùng hiếm gặp cho sản phụ Đặng Hoài T., 21 tuổi, sống tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Ba bé chào đời khỏe mạnh, giống hệt nhau. Ảnh: Vietnamnet

Bác sĩ Hương tâm sự, cả ekip thực hiện ca phẫu thuật đều thở phào nhẹ nhóm khi cả 3 bé trai giống hệt nhau lần lượt chào đời. Các bé hồng hào, khoẻ mạnh, mỗi bé nặng 1,8 kg.

Hiện, các bé đã được chuyển đến đơn nguyên sơ sinh của khoa Nhi để chăm sóc, riêng sản phụ tiếp tục được theo dõi tại khoa Phụ sản thêm 5-6 ngày nữa trước khi xuất viện.

Ba bé hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện

Thông tin trên Vietnamnet, Sản phụ T. cho biết, chị mang thai tự nhiên và đây là lần đầu có con, sau 8 tháng mang bầu cân nặng của chị tăng thêm 20kg.

Ở tuần 34 thai kỳ, chị thấy đột nhiên cảm thấy đau bụng, có dấu hiệu sinh nên được gia đình đưa đến BV đa khoa huyện thăm khám, sau đó được chuyển tuyến xuống BV đa khoa tỉnh, cách nhà hơn 80 km để phẫu thuật cấp cứu lấy thai.

Theo thống kê trên thế giới, tỉ lệ mang tam thai tự nhiên đã hiếm, sinh 3 cùng trứng lại rất hiếm với tỷ lệ 1/60.000 ca đến 1/200 triệu ca. Với các ca sinh ba cùng trứng, việc giữ thai cũng rất khó khăn, đa phần sinh non.

Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cũng mổ lấy thai ca sinh 3 cùng trứng cho 1 thai phụ ở tuần 35.

Bác sĩ khuyến cáo, hầu hết các trường hợp mang thai 3 đều có nguy cơ sinh non do tử cung bị căng giãn quá mức. Do đó, trong quá trình mang bầu, thai phụ cần thăm khám thường xuyên để bác sĩ theo sát các diễn biến sức khoẻ.

Tác giả: Nguyệt Hà (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn