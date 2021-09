Samsung Galaxy S22 và những thông tin gây thất vọng

Samsung có thể sẽ thu nhỏ thỏi pin trên bộ đôi Galaxy S22 và S22 Plus sắp ra mắt (Ảnh minh họa).

Samsung nổi tiếng với việc nâng cấp cấu hình mạnh mẽ cho các mẫu smartphone cao cấp đời mới so với phiên bản cũ, đặc biệt là dung lượng pin trên sản phẩm thường tăng lên. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi với loạt smartphone cao cấp Galaxy S22 ra mắt vào đầu năm sau.

Theo thông tin từ trang công nghệ GalaxyClub, phiên bản Galaxy S22 sẽ chỉ được trang bị thỏi pin dung lượng 3.590mAh, thấp hơn đáng kể so với dung lượng pin 4.000mAh được trang bị trên chiếc Galaxy S21.

Đáng chú ý, Galaxy S22 không phải là phiên bản duy nhất có dung lượng pin bị cắt giảm. Theo trang công nghệ SamMobile, phiên bản Galaxy S22 Plus sẽ phải chịu số phận tương tự, khi sản phẩm sẽ được trang bị thỏi pin dung lượng 4.600mAh, giảm đáng kể so với thỏi pin 4.800mAh trên Galaxy S21 Plus.

Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra vẫn sẽ được giữ nguyên thỏi pin dung lượng 5.000mAh, tương tự như trên Galaxy S21 Ultra và Galaxy S20 Ultra trước đây.

Theo một số nguồn tin, Samsung sẽ bù đắp việc cắt giảm dung lượng pin trên loạt Galaxy S22 bằng cách trang bị cho loạt sản phẩm này công nghệ sạc pin nhanh hơn, lên mức 45W, tăng đáng kể so với công suất sạc 25W trên Galaxy S20 và S21 trước đây. Dĩ nhiên, để tận dụng tối đa công nghệ sạc nhanh này, người dùng vẫn phải tự mua kèm thêm củ sạc nhanh để sử dụng, chứ Samsung không kèm theo củ sạc khi bán ra sản phẩm.

Bên cạnh đó, Samsung cũng sẽ trang bị một số tính năng trên loạt Galaxy S22 để giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn; chẳng hạn, sử dụng màn hình công nghệ Eco2OLED (tương tự như trên mẫu smartphone gập Galaxy Z Fold3), mà theo Samsung sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn 25%; hay chip thế hệ mới được trang bị trên Galaxy S22 sẽ có mức tiêu thụ năng lượng tốt hơn… Điều này giúp Galaxy S22 vẫn có thể "sống tốt" dù trang bị pin dung lượng thấp hơn so với trước.

Việc cắt giảm dung lượng pin không phải là tin xấu duy nhất về loạt Galaxy S22 sắp ra mắt của Samsung. Trước đó, nguồn tin bị rò rỉ cho biết phiên bản Galaxy S22 Ultra vẫn chỉ được trang bị camera chính độ phân giải 108 megapixel , tương tự như trên Galaxy S20 Ultra và S21 Ultra trước đây, thay vì được trang bị cảm biến máy ảnh 200 megapixel mà Samsung mới ra mắt.

Dẫu sao, mọi thông tin hiện vẫn chỉ đang dừng lại ở mức đồn đoán. Nhiều khả năng loạt Galaxy S22 sẽ được Samsung chính thức trình làng vào tháng 1/2022, đến thời điểm đó, mọi bí ẩn về sản phẩm sẽ chính thức được hé lộ.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí