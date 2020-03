Samson: 'Văn Hậu không nên nghĩ tới chuyện quay lại Việt Nam'

Mùa giải 2019/20, Đoàn Văn Hậu dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị và mới có vẻn vẹn 4 phút thi đấu cho đội một Heerenveen tại cúp quốc gia Hà Lan. Điều này khiến nhiều người lo ngại hậu vệ này sẽ đi theo vết xe đổ của Công Phượng, người cũng từng thất bại tại châu Âu và phải trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM.

Trả lời phóng viên Zing.vn, tiền đạo Hoàng Vũ Samson nhận định: "Thật khó so sánh bởi họ chơi ở 2 vị trí khác nhau. Phượng là tiền đạo, cậu ấy phải di chuyển, chạy chỗ, đi bóng và ghi bàn. Cậu ấy cần nhiều thời gian thi đấu, thích nghi và học chiến thuật. Với Hậu, mọi thứ bình thường hơn bởi cậu ấy là hậu vệ. Tôi cũng có thể thi đấu ở vị trí này. Tại châu Âu, chơi ở hàng tiền vệ và tiền đạo mới thực sự là vấn đề".

Samson đánh giá Văn Hậu đang phát triển tốt tại châu Âu, bất chấp việc thường xuyên phải ngồi dự bị suốt mùa giải này. Ảnh: SC Heerenveen.

"Hậu đang làm tốt, như cách cậu ấy đã làm tại CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Điều cần làm lúc này là bình tĩnh chờ đợi. Đôi khi, họ không sử dụng cậu ấy do tính chất trận đấu. Khi họ cần, Hậu vào sân và sẽ có sự tự tin lớn. Tới lần thứ 2 ra sân, cậu ấy sẽ còn tự tin hơn nữa. Cậu ấy đang phát triển rất tốt tại châu Âu", Samson nhận định lạc quan về cơ hội của Văn Hậu tại Heerenveen.

Không chỉ lạc quan về cơ hội của người đồng đội cũ tại CLB Hà Nội, Samson thậm chí khẳng định nếu tiếp tục phát triển như hiện tại, Văn Hậu đủ khả năng chơi bóng tại những giải đấu lớn hơn như Anh, Đức hay Tây Ban Nha.

"Nếu Hậu tiếp tục phát triển như này, tương lai của cậu ấy sẽ không chỉ dừng lại ở Hà Lan. Hậu còn rất trẻ. Hiện tại, cậu ấy đã có 50% sự tự tin tại châu Âu. Nếu Hậu tiếp tục chờ đợi và cố gắng ở những mùa giải tới, những đội bóng mạnh hơn sẽ tới và trao cho cậu ấy những bản hợp đồng lớn. Chẳng phải mọi người đều muốn điều này xảy ra hay sao?", tiền đạo của CLB Thanh Hóa chia sẻ.

"Đẳng cấp bóng đá của châu Âu cao hơn V.League rất nhiều, và tôi không nghĩ sẽ tốt nếu Hậu quay trở về V.League. Nếu tự tin, cậu ấy không nên tính tới chuyện trở lại Việt Nam chơi bóng", cầu thủ này khẳng định.

Không được thi đấu thường xuyên nhưng Văn Hậu vẫn cho thấy sự phát triển vượt bậc từ khi gia nhập CLB Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.

Samson rõ ràng có lý do để đưa ra nhận định này, đặc biệt khi nhìn vào sự tiến bộ của Văn Hậu từ ngày gia nhập SC Heerenveen. Cầu thủ này to lớn, mạnh mẽ, khôn ngoan hơn và cho thấy trình độ ngày càng vượt trội so với mặt bằng chung của Đông Nam Á, mà màn trình diễn tại SEA Games 30 là ví dụ điển hình.

Trước khi gia nhập Heerenveen, Văn Hậu có 2 mùa giải là đồng đội của Samson trong màu áo CLB Hà Nội. Nửa sau mùa giải 2019, cả 2 cùng chia tay đội bóng thủ đô. Trong khi Văn Hậu gia nhập Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 mùa giải thì Samson cũng sang khoác áo CLB Quảng Nam. Mùa giải 2020, cầu thủ gốc Nigeria chuyển tới thi đấu cho CLB Thanh Hóa.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zing.vn