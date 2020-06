Sai phạm nối tiếp sai phạm của những dự án chủ đầu tư mang 'họ' TECCO!

Dự án Toà nhà chung cư Tecco Green View 3 ở địa chỉ tại khối 9, phường Lê Lợi (TP. Vinh) do Công ty cổ phần phát triển đô thị Vinh (nay là Công ty Sài Gòn Land) làm chủ đầu tư có lẽ cũng không phải là ngoại lệ. Khi mà dù đây là chung cư có vị trí giao thông thuận lợi, thiết kế đa dạng về diện tích, tiện ích nội khu chất lượng... tạo nên khu dân cư đáng sống bậc nhất trong các khu chung cư tại TP. Vinh nhưng rất nhanh chóng đã bị dân “tố” cơ quan chức năng vì xuống cấp.

Người dân cho rằng, họ mới vào ở được mấy tháng đã phát hiện các căn hộ của chung cư có hiện tượng thấm, giột từ phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh. Họ yêu cầu nhằm bảo đảm quyền lợi và cuộc sống của hàng trăm hộ dân khi mua căn hộ tại Tecco Green View 3 thì cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần kiểm tra chất lượng thi công toà nhà có đảm bảo và đúng như thiết kế được phê duyệt.

Dự án Toà nhà chung cư Tecco Green View 3 đã bị dân “tố” cơ quan chức năng vì xuống cấp.

Tìm hiểu thêm thì đây không phải là lần đầu tiên những dự án mà chủ đầu tư là “con” của Tập đoàn Tecco mắc vi phạm. Ví như tại “Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại – dịch vụ và nhà ở đô thị tại khu đất số 215 đường Lê Lợi, TP. Vinh (gọi là Dự án nhà ở Lê Lợi) cũng vậy.

Theo đó, năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định phê duyệt quy hoạch Dự án nhà ở Lê Lợi với quy mô 21 tầng nhưng sau đó Tổng Công ty Tecco – Chi nhánh tại Nghệ An (viết là Tecco Nghệ An) đã tự ý xây dựng công trình này thành 22 tầng và tầng 1, tầng 2 mỗi tầng thêm 1 căn hộ để ở (theo quy hoạch được duyệt là khu kinh doanh thương mại).

Ngoài ra theo quy hoạch chi tiết của Dự án nhà ở Lê Lợi thì vị trí số 08 là hạng mục cây xanh công cộng nhưng thực tế Tecco Nghệ An đã ngang nhiên xây dựng nhà để xe chồng lên với diện tích hàng trăm m2…

Trước những sai phạm trên, cơ quan chức năng TP. Vinh đã hơn một lần lập Biên bản vi phạm hành chính và ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tecco Nghệ An.

Dự án nhà ở Lê Lợi với quy mô 21 tầng nhưng sau đó Tecco Nghệ An đã tự ý xây dựng công trình này thành 22 tầng.

Không chỉ hai dự án trên mà dự án chung cư Trường Thịnh ở địa chỉ số 88 đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi (TP. Vinh) do Công ty cổ phần Tecco Miền Trung làm chủ đầu tư hiện đã đưa vào sử dụng cũng từng bị UBND tỉnh Nghệ An ra “tối hậu thư” để chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Ví như khối nhà 1 và khối nhà 2 đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng chủ đầu tư vẫn cho người dân vào ở hay việc bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc xây dựng theo tiến độ được phê duyệt… Qua kiểm tra, UBND phường Trường Thi cũng đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính và trình lên UBND TP. Vinh xử phạt.

Đặc biệt mới đây, lợi dụng vào việc cải tạo vỉa hè và cảnh quan xung dự án khu chung cư Tecco Bến Thủy, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vinh (gọi tắt Cty Vinhland – đơn vị thành viên của Tập đoàn Tecco) đã đấu nối trực tiếp, xâm phạm nghiêm trọng lên tuyến mương thoát nước số 3 TP. Vinh.

Hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến an toàn công trình đã nhiều lần bị cơ quan chức năng “tuýt còi”, yêu cầu dừng thi công nhưng Cty này vẫn phớt lờ, thách thức pháp luật… Sau khi bị dư luận lên án gay gắt, Cty Vinhland bị đề nghị xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Theo điều tra của phóng viên An ninh Tiền tệ thì đến nay phần lớn các dự án trên của các công ty thành viên của Tập đoàn Tecco Nghệ An đều đã bị các cơ quan chức năng ở Nghệ An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và doanh nghiệp này cũng đã chấp hành nộp phạt.

Vậy nhưng điều khá bất ngờ là “số phận” chung của các hạng mục sai phạm ở các dự án mà chủ đầu tư là “con” của Tập đoàn Tecco lại vẫn chưa bị tháo dỡ hoặc đã “hợp thức hóa” sai phạm?

Tập đoàn Tecco là một trong những nhà đầu tư lớn về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xuất hiện đầu tiên tại Nghệ An. Và đây cũng là doanh nghiệp “đầu tàu” về số dự án bất động sản với hàng chục tòa chung cư cao tầng, được xây dựng trên các lô đất đắc địa của TP. Vinh. Nhưng Tecco cũng là một trong những cái tên đứng ở “tốp đầu” về số vụ vi phạm hành chính trật tự xây dựng.



An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.