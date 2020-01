Sai phạm của nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài mang tính hệ thống

Sau giải phóng, diện tích đất gần 5.000 m2 tại khu đất 8 – 12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM được giao cho bộ Vật tư (nay là bộ Công Thương quản lý).

Đến năm 2007, khu đất này được xác định sở hữu Nhà nước, giao công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (công ty QLKDN TP) quản lý.

Công ty QLKDN TP cho 4 công ty gồm: Công ty CP Kim khí TP, công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, công ty CP Hóa chất vật liệu điện và công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco thuê có thu tiền thuê hằng năm.

Thực hiện Quyết định số 09, Ban Chỉ đạo 09 có công văn báo cáo và đề xuất với mặt bằng số 8-12 Lê Duẩn giao công ty QLKDN TP lập thủ tục bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch của TP.

Sai phạm của ông Nguyễn Thành tài được cơ quan điều tra kết luận là mang tính hệ thống, kéo dài trong một thời gian dài.

Công ty Hoa Tháng Năm do Lê Thị Thanh Thúy (40 tuổi) làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty này dù không có kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý nhà hàng, khách sạn và chưa từng đầu tư, xây dựng công trình bất động sản nào trước đó.

Tuy nhiên, bà Thúy đã ký công văn gửi công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM xin được tham gia dự án số 8 -12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Công ty QLKDN TP sau đó gửi công văn đến UBND TP.HCM đề nghị cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án.

Trên cơ sở đề xuất này và đề xuất của sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cùng với việc có mối quan hệ tình cảm trước đó với bà Thúy, ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận đã đề xuất, cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án với tỷ lệ góp vốn là 30% cổ phần trong tổng số 50% cổ phần mà công ty QLKDN TP đang nắm giữ tại dự án này.

Mặc dù, nhận thức được việc chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% cổ phần để đầu tư dự án là không đúng đối tượng, trái quy định.

Tuy nhiên, do mối quan hệ tình cảm từ trước với bà Lê Thị Thanh Thúy và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Nguyễn Thành Tài vẫn chấp thuận theo báo cáo đề xuất của giám đốc công ty QLKDN TP cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia dự án.

Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương, một pháp nhân mới ra đời là công ty Lavenue, do bà Lê Thị Thanh Thúy làm chủ tịch HĐQT, với sự góp vốn của các cổ đông, gồm công ty QLKDN TP, công ty Hoa Tháng Năm và nhóm 4 công ty đang thuê tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn.

Tiếp đến, 4 công ty đang thuê tại khu đất 8 -12 Lê Duẩn đã ký thỏa thuận nguyên tắc với công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (công ty Kinh Đô), vay mỗi công ty 12,5 tỷ đồng để góp vốn thành lập công ty Lavenue, tương đương mỗi công ty nắm giữ 12,5% vốn điều lệ.

Sau đó, nhóm 4 công ty đã ký chuyển nhượng cổ phần cho công ty Kinh Đô tại công ty Lavenue với giá 62,5 tỷ đồng mỗi công ty. Khấu trừ khoản vay 12,5 tỷ đồng trước đó, mỗi công ty trên thu về lợi nhuận 50 tỷ đồng.

Đến nay, công ty QLKDN TP nắm 20% cổ phần, công ty Hoa Tháng Năm 30% cổ phần và công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô nắm 50% cổ phần tại công ty Lavenue.

Ngày 14/6/2011, ông Nguyễn Thành Tài ký ban hành quyết định số 3030/QĐ-UBND (trên cơ sở các đề xuất của công ty QLKDN TP, sở TN-MT TP.HCM và Văn phòng UBND TP).

Quyết định này chấp thuận cho công ty Lavenue sử dụng 4896,3 m2 đất tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mai – dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Cơ quan điều tra cộ Công an xác định, ông Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn cho công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue không thực hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất quy định tại Quyết định 09 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không đấu giá quyền sử dụng đất, trái với quy định tại khoản 1 Điều 58 luật Đất đai năm 2003.

Cho áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án, trái với quy định tại khoản 8 Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.

Hành vi của ông Nguyễn Thành Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn.

Khi bị tạm giam, ông Nguyễn Thành Tài đã thành khẩn khai báo, thừa nhận việc ký văn bản, quyết định trái với quy định của pháp luật là do muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và do mối quan hệ tình cảm từ trước đối với bà Lê Thị Thanh Thúy.

Các ông Trương Văn Út, Nguyễn Hoài Nam và Đào Anh Kiệt nhận thức được việc công ty Lavenue chưa nộp hồ sơ lập dự án đầu tư, chưa chứng minh được năng lực tài chính... nhưng vẫn đề xuất cho ông Nguyễn Thành Tài ban hành quyết định giao đất cho công ty Lavenue là không đúng đối tượng, trái quy định.

Kết quả điều tra xác định không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Tài được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật. Bản thân ông Tài đang bị ung thư, vì vậy bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra bộ Công an xác định, các bị can: Nguyễn Thành Tài, 67 tuổi, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (giai đoạn 2008 - 2011); Đào Anh Kiệt, 62 tuổi, nguyên Giám đốc sở TN-MT TP.HCM. Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM; Trương Văn Út, 49 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý đất, sở TN-MT và Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm và công ty Lavenue đã có những sai phạm trong việc chuyển dịch khu đất số 8 – 12 Lê Duẩn, đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí nên đề nghị VKSND Tối cao truy tố đối với các bị can này.