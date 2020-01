Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ nhôm thâu tóm đất vàng lo lắng, xấu hổ trước bục khai báo

Clip: Những hình ảnh đầu tiên phiên xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ nhôm thâu tóm đất vàn

Đúng 8h ngày 02/01, TAND TP Hà Nội đã đưa các bị cáo Trần Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng 79, công ty CP Bắc Nam 79, công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, công ty CP đầu tư Nhất Gia Phúc) cùng 18 đồng phạm ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

HĐXX đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Bị cáo buộc tiếp tay cho Vũ nhôm thâu tóm đất vàng tại Đà Nẵng, các bị cáo bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo thông báo từ HĐXX, phiên tòa kéo dài từ ngày 02-15/1/2020, xử cả ngày thứ 7, Chủ nhật. Điều hành phiên tòa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh.

Bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011).

Tại phần thủ tục, báo cáo từ thư ký phiên tòa, trong số 21 bị cáo bị đưa ra xét xử, có duy nhất bị cáo Phan Ngọc Thạch (cựu Giám đốc công ty CP du lịch Đà Nẵng) có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo ghi nhận của PV, bị cáo buộc tiếp tay cho Vũ nhôm thâu tóm hàng loạt Dự án và vị trí đất vàng, gây tổng thiệt hại cho Nhà nước trên 22.000 tỷ đồng, hai cựu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014) tỏ rõ vẻ lo lắng, xấu hổ đứng trước bục khai báo.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ 2006 đến năm 2014, hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh (giai đoạn 2006 – 2011) và Văn Hữu Chiến (giai đoạn 2011 – 2014), là những người đứng đầu, có trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, các bị can đã có hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai như: Đồng ý chủ trương, ký ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, chuyển nhượng sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014).

Giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với nhiều nhà, đất công sản và các Dự án đầu tư xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho bị can Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án này.

Việc làm này của các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân sách nhà nước, làm mất niềm tin của nhân dân và gây bức xúc trong xã hội.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm).

Trong vụ án này, tại 06/7 Dự án bất động sản, Vũ nhôm đã lợi dụng mối quan hệ thân quen với Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và các Sở, ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, để chủ động nắm bắt thông tin quy hoạch về các Dự án đất của UBND thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tại các vị trí ven biển.

Sau đó, Vũ liên hệ, đề nghị được các bị can Trần Văn Minh (Chủ tịch), Văn Hữu Chiến (Phó Chủ tịch) chỉ đạo các cán bộ cấp dưới tham mưu, đề xuất, thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để giúp Vũ nhôm được nhận quyền sử dụng đất các dự án này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất không sát với giá thị trường tại thời điểm, cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở trái quy định pháp luật.

Tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án này là trên 22.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng tại Dự án 29 ha Khu đô thị Quốc tế Đa Phước số tiền Nhà nước đã bị thiệt hại là trên 11.000 tỷ đồng.