Sai lầm khi kết hợp kem chống nắng cùng Vitamin C khiến da không thể đẹp lên

Mùa hè đến cũng là lúc kem chống nắng trở thành món đồ làm đẹp không thể thiếu đối với bất cứ ai. Và để tăng hiệu quả của kem chống nắng thì có một cách làm vô cùng đơn giản là thoa serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng. Màn "song kiếm hợp bích" của bộ độ serum vitamin C và kem chống nắng sẽ giúp tăng hiệu quả bảo vệ làn da lại còn khiến da dẻ hồng hào căng mịn hơn. Ngược lại, nếu mắc phải những sai lầm sau đây, kết hợp thế nào đi chăng nữa cũng trở nên vô ích.

Không bôi đủ lượng kem chống nắng

Bôi đủ lượng kem chống nắng bình thường quan trọng 1 thì khi kết hợp sử dụng với vitamin C điều này quan trọng 10. Sau khi "apply" serum chứa vitamin C lên da, chị em nhất định không được chủ quan cho rằng bôi tùy hứng bao nhiêu kem chống nắng cũng được.

Kem chống nắng khi không bôi đủ lượng sẽ không thể phát huy tối đa công dụng bảo vệ da, khiến các vùng da đã "apply" vitamin C trước đó trở nên đen, sạm và không đều màu. Bởi vitamin C khá nhạy với oxy nên rất dễ bị mất tác dụng dưới ánh sáng mặt trời.

Không làm sạch da

Ai cũng biết, serum nói chung và serum có chứa vitamin C nói riêng chỉ phát huy công dụng tối ưu trên 1 làn da được làm sạch. Nhiều chị em có thói quen rửa mặt buổi tối và bỏ qua bước này vào buổi sáng, khiến bụi bẩn từ chăn gối, dầu thừa qua đêm... không được làm sạch trước khi "apply" serum. Lúc đó, dù có sử dụng bao nhiêu serum vitamin C đi chăng nữa thì sản phẩm cũng không thể thẩm thấu vào da. Chị em do đó hãy nhớ phải làm sạch da trước khi sử dụng serum vitamin C.

Không dùng đều đặn kết hợp hai sản phẩm

Các sản phẩm skincare sẽ khó đem đến hiệu quả cải thiện làn da, thậm chí không thể nếu bạn bôi không đều đặn, serum vitamin C cũng nằm trong số đó. Đây là sản phẩm nên được thoa mỗi ngày cùng kem chống nắng, để làn da luôn được bảo vệ, nuôi dưỡng và cải tổ. Có như thế, bạn mới sớm sở hữu làn da mịn đẹp mỹ mãn, không sợ lão hóa.

Tác giả: Hoàng Ly (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn