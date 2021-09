Sai lầm ‘chết người’ khi ăn bưởi bạn tuyệt đối phải tránh

Những công dụng của quả bưởi 1. Giàu Vitamin C Là thành viên của gia đình họ nhà cam quýt, bưởi cũng là một nguồn bổ sung lượng Vitamin C tuyệt vời và làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Bưởi còn là một quả chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại strees và các bệnh liên quan đến hen suyễn và viêm khớp… 2. Ngăn ngừa sỏi thận Bưởi có một hợp chất có tên là d-limonene giúp ngăn ngừa sự hình thành và làm tan sỏi thận. Trong nghiên cứu của tạp chí British Journal of Nutrition tìm thấy rằng phụ nữ uống nửa lít cho đến một lít nước bưởi mỗi ngày sẽ làm giảm nồng độ pH của nước tiểu, qua đó làm giảm nguy cơ phát triển của sỏi thận. 3. Giảm cholesterol Một nghiên cứu gần đây đã được công bố trên tạp chí hóa học nông nghiệp và thực phẩm được thực hiện trên 60 bệnh nhân đã phẫu thuật tim. Một nhóm người tham gia được thêm quả bưởi đào vào chế độ ăn uống, một nhóm khác được thêm bưởi vàng và nhóm thứ ba không thêm bất kỳ một loại bưởi nào vào chế độ ăn. Kết quả cho thấy rằng những người trong chế độ ăn được bổ sung bưởi đào sẽ giảm giảm chất béo và cholesterol. Cả hai loại bưởi đều giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL một cách đáng kể trong vòng một tháng. 4. Phòng chống ung thư Như chúng ta đã biết, ở trên bưởi rất giàu chất oxy hóa như vitamin C, nó góp phần làm giảm nguy cơ stress nguyên nhân có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời theo một nghiên cứu gần đây đã cho thấy một hợp chất trong quả bưởi còn gọi là naringenin có hiệu quả chống lại ung thư tuyến tiền liệt, vì nó giúp sửa chữa những DNA bị hỏng trong các tế bào tuyến tiền liệt của con người. Trong những quả bưởi có màu đỏ còn có lycopene một chất chống oxy hóa khác. Theo một nghiên cứu khoa học khác, bưởi còn chứa một chất được gọi là limonoids, nó giúp ngăn ngừa các khối u bằng cách thúc đẩy một lại enzyme tác động lên gan thúc đẩy đào thải chất độc ra ngoài cơ thế. Limonoids còn trợ giúp chống ung thư da, miệng, phổi, dạ dày. Múi bưởi có chứa glucarates, một loại phytochemical đã được các nhà khoa học chứng minh hiệu quả chống lại bệnh ung thư vú rất tốt. 5. Làm đẹp da Với lượng vitamin A cao cùng với lượng vitamin C đặc tính chống oxy hóa khá cao, bưởi giúp duy trì đủ độ ẩm trong da, bảo vệ da khỏi bị khô, mụn trứng cá và nếp nhăn, bệnh vẩy nến. 6. Giảm cân Bản thân bưởi không có chất béo, ngược lại có chứa một số enzyme giúp đốt cháy chất béo cao. Các nghiên cứu đã cho thấy chúng góp phần thay đổi nồng độ insulin, do đó ảnh hưởng đến tỉ lệ trao đổi chất cao.