Rùng mình khoảnh khắc xe bán tải lao như bay tông tử vong người đàn ông đi xe máy

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 3/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/2. Vào khoảng thời gian trên ô tô mang BKS 18C 093.55, đang di chuyển với tốc độ rất nhanh khi đi đến địa phận cầu Phe Nhì, thuộc xã Hải Trung thì bất ngờ tông vào xe máy đi chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Your browser does not support the video tag.