Rùng mình cảnh tên giết người xách vali chứa xác bạn gái ở New Zealand

Trong đoạn video do The Sun công bố, Kempson, người New Zealand, được nhìn thấy dùng xe đẩy hành lý mang 2 chiếc vali vào thang máy tại khách sạn CityLife, TP Auckland - New Zealand để về phòng. Sau đó, hắn trở ra với 1 trong 2 chiếc vali đựng thi thể khỏa thân của cô Millane, người Anh.

Kẻ thủ ác đã tống chiếc vali đựng thi thể Millane vào một chiếc xe hơi thuê và lái ra ngoại ô thành phố để chôn cất trong một rừng cây.

Kempson dùng xe đẩy hành lý mang 2 chiếc vali vào thang máy tại khách sạn CityLife. Ảnh: The Sun

Hắn đi xuống với chiếc vali đựng xác bạn gái Millane. Ảnh: The Sun

Camera giám sát cũng ghi được cảnh Kempson đưa bạn gái mới quen qua ứng dụng Tinder, Millane, về khách sạn sau một đêm dạo chơi ở thị trấn cùng với cảnh hắn đi mua vali và xẻng.

Tại phiên tòa xét xử vụ giết người, cha mẹ của Millane lau nước mắt khi đoạn video được trình chiếu.

Kempson đưa Millane về khách sạn tối 1-12-2018. Ảnh: The Sun

Trước khi siết cổ Millane tới chết, Kempson còn có hành vi bạo lực tình dục với 2 phụ nữ khác. Một trong 2 nạn nhân là du khách người Anh, 21 tuổi. Hắn hẹn hò với cô qua ứng dụng Tinder trước khi đưa về căn hộ rồi cưỡng hiếp. Nạn nhân thứ hai cũng là người Anh, từ chối quan hệ tình dục với Kempson nhưng bị hắn cưỡng hiếp khi nằm trên giường.

Tháng 12-2018, Kempson bị kết tội giết người trong vụ án của Millane. Hắn phải lãnh án tù chung thân không được ân xá trong 17 năm đầu tiên, cộng thêm án tù 11 năm trong một vụ án khác.

Cô gái xấu số Grace Millane. Ảnh: The Sun

Millane mất tích vào ngày 1-12-2018 ngay sinh nhật lần thứ 22 ở TP Auckland. Cô ra nước ngoài và dự kiến ở lại cả năm trời nhưng không ngờ lại bị sát hại tại New Zealand. Lần cuối cùng Millane được nhìn thấy là khi vào khách sạn với Kempson vào tối hôm đó.

Đến ngày 9-12-2018, thi thể cô gái xấu số được tìm thấy trong một khu vực nhiều cây cối, cách lề đường khoảng 30 m ở dãy núi Waitakere, gần TP Auckland.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động