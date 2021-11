Rúng động: Tỷ phú công nghệ đẹp trai, sở hữu dàn hậu cung "khủng" hơn 5.000 mỹ nữ lộ chuyện thác loạn ở lãnh địa riêng gây sốc

Thị trấn Whitefish, nằm dưới chân dãy núi Rocky, phía Tây Bắc bang Montana (Mỹ) vốn nổi tiếng với hoạt động câu cá bằng ruồi và những con đường mòn trải dài cùng những cây Aspen màu vàng. Thế nhưng, vài năm trước, khi tỷ phú công nghệ nổi tiếng ở Thung lũng Silicon, Michael Goguen đến cư trú ở thị trấn này, ông ta đã biến nơi đây thành lãnh địa của riêng mình, bao gồm cả việc nắm quyền kiểm soát an ninh và một “hậu cung” gồm hàng nghìn phụ nữ trẻ.

Chân dung tỷ phú công nghệ Michael Goguen.

Mới đây, một lá đơn khiếu nại dân sự dài ngoằng đã được đệ trình lên Tòa án Montana, trong đó tiết lộ những "mặt tối" khủng khiếp về ngài tỷ phú nổi tiếng với vẻ ngoài "không đến nỗi nào".

Đơn kiện, đòi bồi thường thiệt hại hơn 800 triệu USD, do 4 nhân viên cũ làm việc tại công ty Amyntor Group LLC của ông Goguen, đệ trình lên tòa án.

Theo hồ sơ của tòa án, ông Michael Goguen (57 tuổi) sở hữu một loạt "ngôi nhà an toàn" sang trọng, nơi ông ta đưa hàng chục phụ nữ trẻ đến mỗi đêm để thực hiện những cuộc "mây mưa" thác loạn. Ông ta thậm chí còn ghi lại những lần quan hệ tình dục của mình với khoảng 5.000 phụ nữ và bí mật làm một phòng "boom boom" ở tầng hầm tại một quán bar thuộc sở hữu của ông ta để các vũ nữ thoát y phục vụ.

Michael Goguen là ai và giàu cỡ nào?

Xuất thân từ thị trấn Bedford, bang Massachusetts, Goguen gia nhập công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital, có trụ sở tại Menlo Park, California, vào năm 1996. Công ty này đã nổi tiếng với việc đầu tư vào các công ty, bao gồm Apple và Cisco, khi mới thành lập và sau đó tạo ra tiếng vang lớn. Sau đó, công ty này tiếp tục đầu tư vào một loạt thương hiệu công nghệ mà sau này đều trở thành những "gã khổng lồ" như: Google, YouTube, PayPal và Instagram...

Theo Bloomberg, ông ta đã nhận được số tiền "ăn chia" trong thỏa thuận với Google và thường xuyên xuất hiện trong Danh sách Midas của Forbes vì khả năng tìm kiếm và tài trợ cho các công ty công nghệ.

Tên tuổi của Goguen bắt đầu hoen ố vào năm 2016 khi tình nhân cũ của ông ta là Amber Baptiste, một vũ công đến từ Canada, cáo buộc ông ta về tội “lạm dụng tình dục liên tục”, bao gồm cả “vô số giờ bị cưỡng bức”, hồ sơ tòa án cho biết. Ông ta cũng yêu cầu cô gọi mình là "vua" và "hoàng đế". Baptiste cho biết, vào năm 2012, cô đã trải qua cuộc phẫu thuật hậu môn sau khi bị Goguen cưỡng bức. Ông ta khiến cô bị chảy máu và nằm một mình trên sàn phòng khách sạn ở nước ngoài.

Hình ảnh Amber Baptiste và những bức ảnh chụp nội y mà cô từng gửi cho Goguen vào năm 2013.

Goguen đã thắng kiện trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm, còn khiến Baptiste phải nhận lệnh cấm nộp bất kỳ đơn kiện tương tự nào chống lại ông ta. Nhưng những cáo buộc đã khiến ông ta mất việc tại Sequoia Capital ở Thung lũng Silicon. Theo một nguồn tin, bất chấp vụ việc này, Goguen vẫn sở hữu khối tài sản 5 tỷ USD (hơn 113.000 tỷ đồng).

Sau vụ lùm xùm tình ái, Goguen bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở Whitefish, một thị trấn chỉ có hơn 7.000 cư dân, nơi ông ta đã xây dựng một dinh thự rộng hơn 6000m2 với một boongke cấp hạt nhân rộng gần 3.000m2 có thể chứa tới 25 người trong một năm. Thời điểm này ông ta sống với người vợ thứ 4.

Ở thị trấn Whitefish, ông ta điều hành một số doanh nghiệp, bao gồm Casey's Whitefish, một quán rượu và nhà hàng, và Two Bear Capital, một công ty đầu tư vào "các công ty giai đoạn đầu với những đổi mới đột phá", bao gồm cả công nghệ sinh học và an ninh mạng. Ông ta cũng tài trợ cho Two Bear Farm và đứng sau Two Bear Air Rescue Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp "hỗ trợ hàng không đẳng cấp thế giới" cho cơ quan thực thi pháp luật và những người khác để tìm kiếm và cứu hộ, miễn phí. Ông ta cũng bắt đầu thành lập Amyntor Group LLC, một nhà thầu quốc phòng tư nhân.

Hậu cung "khủng" hơn 5.000 mỹ nữ

Matthew Marshall, người từng là lính thủy đánh bộ và bị cáo buộc là đặc vụ CIA, cũng từng đứng đầu Nhóm Amyntor, hiện là nguyên đơn chính trong vụ kiện tỷ phú Goguen.

Marshall (hiện 51 tuổi) đã được Goguen tuyển dụng vào năm 2013 để thành lập doanh nghiệp hợp đồng an ninh tư nhân, nhưng ông này cho biết ông đã sớm trở thành "người sửa sai bất đắc dĩ cho tỷ phú Goguen". Ông đảm nhiệm việc mua nhà và xe sang cho các thành viên của Goguen, quản lý hậu cung, và theo dõi hoặc đe dọa kẻ thù của Goguen. Marshall cho biết: "Tôi từng bị Michael Goguen ép dàn xếp cuộc tấn công nhằm vào một người bạn cũ của ông ấy. Người này được cho là đã biết quá nhiều về đời tư của Goguen".



Goguen bị cáo buộc đã “quan hệ” với tổng cộng hơn 5.000 phụ nữ, bao gồm cả những người đã kết hôn, gái điếm, vũ công thoát y, thậm chí là cả trẻ vị thành niên. Đơn kiện dài 135 trang tiết lộ vị tỷ phú 57 tuổi này đã chi rất nhiều tiền để đổi lại những cuộc mây mưa thác loạn.

Marshall cũng đứng ra thanh toán chi phí cho các kỳ nghỉ sang trọng, chi phí chăm sóc sức khỏe và giáo dục để đổi lấy việc các cô gái tự nguyện “lột đồ và quan hệ tình dục với Goguen, thực hiện các hành vi tình dục lệch lạc khác với ông ta hoặc họ buộc phải "ngậm miệng" sau mỗi lần tham gia vào hành vi tình dục bệnh hoạn của Goguen.

Các "bạn gái" của Goguen đã được cung cấp số của Marshall và được khuyến khích gọi điện trực tiếp cho ông ta nếu họ có bất kỳ vấn đề gì.

Matthew A. Marshall, trái, và luật sư của ông, Justin Gelfand, rời khỏi Tòa án Liên bang Russell Smith ở Missoula vào ngày 10 tháng 11 sau một phiên điều trần.

Nhiều phụ nữ cố gắng khiếu nại với cảnh sát về các cuộc tấn công tình dục do Goguen gây ra nhưng đều gặp phải sự thiếu thiện cảm của cơ quan thực thi pháp luật tại Sở cảnh sát trưởng quận Flathead. Thậm chí có thông tin Goguen đã tìm cách nghe lén các cuộc gọi của cảnh sát.

Khi một trong những người phụ nữ nói với một cảnh sát địa phương rằng Goguen đã tấn công tình dục cô ấy, Marshall đã đưa ra gợi ý hấp dẫn rằng viên cảnh sát này sẽ được đến FBI làm việc. Nhưng cuộc điều tra nhanh chóng bị dập tắt sau khi Goguen đánh lừa cảnh sát, hứa với họ về những chuyến săn nai sừng tấm sang trọng trên máy bay riêng.

Goguen bị cáo buộc đã “quan hệ” với hơn 5.000 phụ nữ, bao gồm cả những người đã kết hôn, gái điếm, vũ công thoát y, thậm chí là cả trẻ vị thành niên.

Vào năm 2018, người phụ nữ được xác định trong các giấy tờ của tòa án là Pam Doe, nói với cảnh sát Whitefish rằng Goguen đã tấn công tình dục cô sau khi lừa cô uống cocaine và rượu. Trong một trường hợp khác, Marshall được cử đi giúp một phụ nữ đã có gia đình, được xác định trong các giấy tờ của tòa án là Kim Doe. Cô này là vợ của một doanh nhân nổi tiếng ở Whitefish, cô được cho là đã có quan hệ tình cảm lâu dài với Goguen. Khi chồng Kim phát hiện ra vụ việc và làm thủ tục ly hôn, Goguen đã đưa cho cô một thẻ tín dụng và mua cho cô một ngôi nhà 5 phòng ngủ ở một thị trấn gần đó. Anh ta bảo Marshall phải trả các khoản phí, số tiền lên tới 30.000USD một tháng.

Sau khi chứng kiến mối quan hệ của họ trong vài năm, Marshall hiểu ra rằng Goguen đã đặt Kim Doe và các con của cô ta vào tình thế hoàn toàn phụ thuộc vào những lời hứa hão huyền và thao túng tình cảm để thỏa mãn nhu cầu tình dục của ông ta.

Cũng theo hồ sơ của tòa án, Goguen từng đưa các con gái của mình và người trông trẻ tuổi teen đến nhà của Bryan Nash (một người bạn cũ ở California, người đã miễn cưỡng đi cùng Goguen đến các quán bar và câu lạc bộ thoát y). Sau đó, ông ta bị cáo buộc đã quan hệ tình dục với người giữ trẻ tuổi teen trong một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên. Nash phẫn nộ gọi Goguen là kẻ ấu dâm và báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương nhưng "vô ích".

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2014, Goguen bị cáo buộc đã yêu cầu Marshall sắp xếp để giết chết Nash trong một tin nhắn văn bản trên wickr, một nền tảng nhắn tin tức thời được mã hóa.

Hiện vụ việc về vị tỷ phú công nghệ nổi tiếng này vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Nguồn: New York Post

Tác giả: L.T

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc