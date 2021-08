'Rủi ro cao về thuế tại Công ty Toàn Thắng'

Toàn cảnh khu mỏ Lèn Chu và xưởng sản xuất của Công ty TNHH Toàn Thắng

Công ty TNHH Toàn Thắng được thành lập năm 2001, đóng trụ sở tại Khu tiểu thủ công nghiệp Thung Khuộc, TT. Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Tại Quỳ Hợp, Công ty Toàn Thắng sở hữu hai khu mỏ là mỏ đá Ba Không và mỏ Lèn Chu, trong đó mỏ Ba Không được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 5215/GP-UBND năm 2013,; mỏ Lèn Chu được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác số 2351/GP-BTNMT tháng 7/2018.

Theo Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 1 (đơn vị hiện đang quản lý 34 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn), qua tổng hợp số liệu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do Công ty TNHH Toàn Thắng khai, nộp thuế, Chi cục thấy rủi ro rất cao về thuế.

Ngày 15/3/2021, ông Nguyễn Xuân Huệ - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 1 đã có văn bản số 32/CCT-KTr về việc đối chiếu, xác định sản lượng tài nguyên khai thác gửi Cục Thuế tỉnh Nghệ An với nội dung: ”Để chống thất thu thuế tài nguyên trong hoạt động khai thác khoáng sản, Chi Cục thuế Phủ Quỳ I đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An ban hành công văn gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do Công ty TNHH Toàn Thắng khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định tài nguyên khai thác thực tế của Công ty TNHH Toàn Thắng“.

Ngày 19/3/2021, Cục Thuế Nghệ An đã ra văn bản số 1152/CT-TTKT3 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về việc phối hợp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với Công ty TNHH Toàn Thắng.

Công văn có nội dung: “Để tăng cường quản lý thuế tài nguyên đối với người khai thác chế biến khoáng sản, ngăn ngừa sai sót, gian lận, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế từ thời điểm được cấp phép khai thác đến nay của từng mỏ đối với Công ty TNHH Toàn Thắng”.

Dây chuyền chế biến đá hiện đại của Ý tại Công ty TNHH Toàn Thắng. Ảnh: Báo Nghệ An

Cũng với nội dung tương tự công văn số 1152 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, ngày 16/4/2021, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An Trịnh Thanh Hải tiếp tục ký văn bản số 1657/CT-TTKT3 gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phối hợp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với Công ty TNHH Toàn Thắng.

Theo dữ liệu tại ngành Thuế Nghệ An, sản lượng khoáng sản đá Dolomit do Công ty TNHH Toàn Thắng kê khai thuế đối với mỏ Ba Không trong năm 2019 là 3.784,293m3, và 180,41m3 trong năm 2020.

Đối với mỏ lèn Chu, sản lượng khoáng sản đá Dolomit từ khi có giấy phép được khai thác (2018) đến nay, mới chỉ khai thuế từ năm 2020 là 597,47m3

Được biết, Toàn Thắng là một trong số ít các doanh nghiệp tại Nghệ An đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng, giây chuyền máy móc, áp dụng công nghiệp chế biến đá hiện đại của Ý, như Công nghệ SIMEC máy cắt Gangsaws…

Sở TN&MT thông tin về sai phạm của Công ty Toàn Thắng

Sau khi Nhadautu.vn có bài viết “Đại gia khoáng sản xứ Nghệ bj xử phạt là ai?”, ngày 17/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã có văn bản số 1707/STNMT-KS trả lời những thông tin liên quan đến những vi phạm của Công ty TNHH toàn Thắng đã được UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xử phạt hành chính đối với đơn vị này do có hành vi “Chiếm đất trồng cây lâu năm tại khu vực nông thôn (cụ thể xây dựng xưởng chế biến đá với diện tích 2,9ha trên đất trồng cây lâu năm) mà chưa được cấp có thẩm quyền thuê đất theo quy định.

Theo đó, văn bản nêu rõ: “Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý cho thấy Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; nội dung này đã được Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Toàn Thắng về hành vi chiếm đất rừng sản xuất (0,4ha) với hình thức xử phạt hành chính 55 triệu đồng và áp dung khắc phục hậu quả. Hiện nay Công ty đã chấp hành xong hình thức xử phạt chính (nộp 55 triệu vào ngân sách nhà nước), tuy nhiên chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.

Về nội dung xây dựng nhà xưởng chế biến 2,9ha gần khu vực mỏ nhưng chưa thuê đất, theo công văn 1707: “nội dung này đã được UBND huyện Quỳ Hợp lập biên bản hành chính, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 187a/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 với hình thức xử phạt chính, phạt tiền 100 triệu đồng và áp dụng biện pháp hắc phục hậu quả buộc tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định”.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, thời gian qua, do diễn biến COVID-19 diễn biến phức tạp và có thời điểm phải giãn cách xã hội nên Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành địa phương chưa kịp thời tổ chức kiểm tra, làm việc để phản hồi theo nội dung phản ánh.

Để có cái nhìn khách quan, đa chiều thông tin đến bạn đọc, ngày 19/8/2021, PV Nhadautu.vn đã liên hệ với bà Trần Thị Toàn – người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Toàn Thắng, tuy nhiên bà Toàn từ chối trả lời.

