Rùa biển quý hiếm nặng 15 kg được giải cứu

Cá thể rùa biển quý hiếm được thả về với môi trường tự nhiên.



Trước đó, vào khoảng 21h30’ ngày 29/6, trên đường trở về đất liền, cách cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An khoảng 2,5 hải lý, anh Nguyễn Văn Điệp (trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện một cá thể rùa biển đang vướng vào lưới trôi trên biển. Biết được đây là cá thể rùa quý hiếm đang được bảo tồn, anh Điệp nhanh chóng vớt cá thể rùa lên trong tình trạng sức khỏe yếu do mắc lưới quá lâu. Cá thể rùa biển này nặng khoảng 15 kg.

Sau đó anh Điệp đưa cá thể rùa về nhà, chăm sóc để rùa phục hồi sức khỏe, đồng thời điện báo cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận.

Sau khi nhận được tin báo, khaongr 8h ngày 30/6, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cử lực lượng, phương tiện phối hợp cùng chính quyền địa phương và cá nhân có liên quan tiến hành thả cá thể rùa về biển, cách bờ hơn 5 hải lý.





Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn