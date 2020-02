Rốt ráo giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Vẫn trong tầm kiểm soát Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phan Quang Hiển (ảnh trên), Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Bộ GTVT cho biết, công tác GPMB tại các dự án cao tốc Bắc - Nam được tách thành các tiểu dự án do địa phương làm chủ đầu tư. Đến nay, 13 địa phương có dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua đã bàn giao được 166/653,6km mặt bằng cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Cụ thể, dự án Cao Bồ - Mai Sơn địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư 11,4/15,2km; cao tốc Cam Lộ - La Sơn (75/98,3km); cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (9,5/78,5km); cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (70/101km). “Mục tiêu bàn giao xong toàn bộ phần đất nông nghiệp trước ngày 31/12/2019 của các địa phương nơi dự án đi qua đã không hoàn thành theo kế hoạch ban đầu của Bộ GTVT”, ông Hiển nói. Theo ông Hiển, cao tốc Bắc - Nam là dự án có khối lượng GPMB rất lớn. Thời gian qua, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua đã tích cực vào cuộc, nhiều tỉnh thành huy động cả hệ thống chính trị để triển khai công tác đền bù, GPMB và đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể,toàn bộ phần vốn phục vụ công tác GPMB năm 2019 khoảng hơn 4.700 tỷ đồng đã được các địa phương giải ngân hết. “Thậm chí, một số tỉnh làm tốt như: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận… còn đề nghị Bộ GTVT cấp thêm vốn để chi trả đền bù GPMB. Tuy nhiên, hiện nay, còn một số địa phương vì nhiều lý do khách quan và chủ quan chưa thực sự quyết liệt trong công tác GPMB nên kết quả còn thấp”, ông Hiển nói. Theo ông Hiển, về tổng thể, kết quả GPMB của các dự án cao tốc Bắc - Nam vẫn đang trong tầm kiểm soát của Bộ GTVT. Hiện nay, hai dự án đầu tư công đã triển khai xây dựng như: Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn đều đã cơ bản có mặt bằng để các nhà thầu thi công, còn lại các dự án PPP nếu thuận lợi cũng phải cuối năm 2020 mới có thể khởi công xây dựng. Hiện nay, Bộ GTVT đang quyết liệt yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng các dự án cao tốc Bắc - Nam. Cũng theo ông Hiển, công tác thiết kế kỹ thuật của các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 29/2/2020. Vướng mắc lớn có thể ảnh hưởng đến tiến độ cao tốc Bắc - Nam trong thời gian tới là công tác trình duyệt dự toán của các dự án. Kế hoạch trước đây của Bộ GTVT, tiến độ trình duyệt dự toán các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ hoàn thành trước ngày 15/3/2020 để đưa các dự án PPP ra đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2019 về định mức xây dựng nên các đơn vị tư vấn mất nhiều thời gian để cập nhật. “Đặc biệt, việc xác định đơn giá ca máy, đơn giá nhân công theo Thông tư 11/2019 và Thông tư 15/2019 của Bộ Xây dựng chưa được các địa phương ban hành làm chậm tiến độ lập dự toán của các đơn vị tư vấn, khiến tiến độ hoàn thành công tác trình duyệt dự toán theo yêu cầu của Bộ GTVT không thể đáp ứng ”, ông Hiển nói và cho biết, đầu tuần này, Bộ GTVT sẽ làm việc với Bộ Xây dựng để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ trình duyệt dự toán của các dự án cao tốc Bắc - Nam. Đình Quang