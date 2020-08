Rợn người khoảnh khắc hung thủ tuổi teen bình thản kéo thùng rác chứa thi thể người đi phi tang

Ngày 13/8, Trang The Sun công bố đoạn video ghi lại hình ảnh hung thủ 17 tuổi (không được nêu tên vì lý do pháp lý) đang kéo chiếc thùng rác chứa đựng thi thể của nữ trợ giảng, đồng thời cũng là người mẹ 2 con, Lindsay Birbeck dọc trên phố. Hung thủ đã phi tang xác nạn nhân ở nghĩa trang Accrington, Lancashire, Anh.

Theo thông tin được đăng tải trước đó, thi thể của nữ giáo viên Lindsay được phát hiện bởi một người dân dắt chó đi dạo vào sáng 24/8/2019, sau 12 ngày gia đình nạn nhân đăng tin mất tích. Tại hiện trường, nạn nhân được chôn trong một ngôi mộ khá nông với 2 lớp bọc nilon. Trên ở phần chân và cổ có dấu hiệu bị tổn thương mạnh. Có vẻ như hung thủ đã từng có ý định phân xác nạn nhân để phi tang nhưng không thành.

Khoanh vùng khu vực phi tang và kiểm tra camera an ninh, cơ quan chức năng đã phát hiện ra hình ảnh nam thanh niên kéo xác Lindsay từ khu rừng ra thùng rác rồi kéo đi phi tang. Bên cạnh đó, cảnh sát nhận ra, nam thanh niên đã từng quay lại ngôi mộ 4 lần kể từ khi gây án để “kiểm tra” tình trạng nạn nhân. Sau khi đăng tải đoạn clip lên trên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin, hung thủ đã đến cơ quan đầu thú ngay lập tức vì có quá nhiều người nhận ra cậu ta.

Nạn nhân chụp ảnh cùng 2 người con

Tại nhà riêng của hung thủ, cơ quan điều tra cũng phát hiện ra những chiếc túi nilon có cùng chất liệu và màu sắc với loại túi bọc thi thể nạn nhân. Bên cạnh đó, họ còn thu giữ được bộ thể thao trùng khớp với hình ảnh camera an ninh thu lại được vào hôm 12, 16 và 17/8/2019.

Ban đầu, hung thủ khai nhận có một người đàn ông lạ mặt đã thuê cậu ta với giá vô cùng cao để giúp phi tang xác nạn nhân thôi chứ cậu ta không hề ra tay giết người. Tuy nhiên, các công tố viên và cảnh sát điều tra đã nhìn thấu lời nói dối của hung thủ. Tuy nhiên vẫn chưa có kết luận chính thức được đưa ra. Trong suốt phiên tòa xét xử, cả hung thủ lần bố mẹ của hắn đều trưng ra bộ mặt vô cảm và bình thản.

Camera an ninh thu lại hình ảnh của hung thủ

Công tố viên David McLachlan QC nói tại phiên tòa rằng, hung thủ đã rình rập nạn nhân trước khi ra tay tàn độc. Trước đó, hắn nhắm vào một người phụ nữ đang đi bộ nhưng vài phút sau thì quay sang tấn công Lindsay. Thiếu niên này được cảnh sát lấy lời khai 11 lần trong 3 ngày nhưng không trả lời bất cứ câu hỏi nào được đưa ra. Bên cạnh đó, luật sư biện hộ của hung thủ lại khẳng định cậu ra không giết Lindsay, thân chủ của anh ta chỉ thực hiện việc phi tang xác mà thôi.

Hiện trường phát hiện ra thi thể của nạn nhân và vật chứng

Được biết phiên tòa xét xử của hung thủ kéo dài trong vòng 3 ngày và thẩm phán sẽ đưa ra bản án cuối cùng vào ngày 14/8/2020.

