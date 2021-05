Rôm rả "chợ" làm thuê tiểu luận

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 phức tạp, nhiều trường đại học cho sinh viên thi hết môn bằng hình thức tiểu luận, thu hoạch. Tuy nhiên, việc đánh giá thực chất năng lực của sinh viên qua tiểu luận là không thể bởi sự "gian lận" là điều hiển nhiên diễn ra.

Chỉ cần nhập cụm từ tìm kiếm: "Làm thuê tiểu luận" trên Google sẽ có 10.800.000 kết quả trả về trong 0,33 giây. Điều này cho thấy, việc thuê làm tiểu luận cho sinh viên quá dễ dàng trên mạng xã hội hiện nay.

Rất nhiều địa chỉ trang web công khai viết nhận thuê làm tiểu luận, khóa luận.

Tiền không là vấn đề

"Bạn đang gặp khó khăn về làm tiểu luận hết môn, bạn đang lười không muốn làm tiểu luận nhưng lại muốn được điểm cao. Hãy đến với sinh viên 247, chúng tôi cam kết nhiệt tình - chất lượng - chuẩn form bài - điểm cao theo yêu cầu".

Đây chính là lời mời chào nhận làm thuê tiểu luận của một trang facebook có tên "Sinh viên 247", nhóm này tự nhận là cựu những sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên nhận làm thuê tiểu luận chất lượng tốt nhất.

Uy tín, chất lượng, "cân" mọi loại tiểu luận.

Bạn P. (sinh viên năm 3, một trường trên địa bàn Hà Nội) chia sẻ: "Do mình đang trong thời gian mang bầu mà lại đúng đợt thi cuối kỳ, may mắn là được đổi sang hình thức thi tiểu luận, mình an tâm ở nhà dưỡng thai. Mình có 8 môn phải làm tiểu luận tính cả môn chuyên ngành, tổng tất cả số tiền mình phải trả cho bên nhận làm tiểu luận là 1.200.000 nghìn đồng, yêu cầu của mình là các môn đều phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Năm trước mình cũng đã thuê bên này làm, điểm cũng rất cao nên tin tưởng, không những vậy còn giới thiệu bạn bè đến đây. Điều đặc biệt là bất kỳ môn học nào bên đó cũng có thể nhận, việc của bạn là đưa đề và form của tiểu luận, hẹn ngày nhận bài.

Quả thật, từ khi biết đến việc thuê làm tiểu luận mình đã cảm thấy nhẹ nhàng với môn học, không cần phải bỏ quá nhiều thời gian và công sức cũng có thể đạt điểm cao".

D. là sinh viên năm 3, ngành báo chí cho hay: "Do công việc làm thêm của mình quá bận rộn, không thể có thời gian làm tiểu luận hết môn được. Với giá của một tiểu luận cũng khá rẻ dao động từ 150.000 - 250.000 nghìn đồng, so với thu nhập của mình thì nó không đáng là bao nhiêu, chưa kể mình lại được điểm cao và không phải mất thời gian cho việc tìm tư liệu rồi ngồi gõ máy nữa.

Mình cũng rất hay thuê làm tiểu luận, nên cứ môn nào có hình thức thi tiểu luận thì chỉ cần đi học đầy đủ, kiểm tra 30% điểm cao thì chắc chắn môn đó kết thúc mình sẽ đạt được A hoặc B+. Kỳ này mình sẽ được nhiều A và B+ vì môn nào tiểu luận mình cũng thuê hết".

D. giao dịch với bên nhận làm tiểu luận sau khi hoàn thành 2 môn đầu tiên.

Có thể thấy, bỏ tiền ra để đạt điểm 8-9 tiểu luận dễ như trong lòng bàn tay của những người có nhu cầu. Quả đúng tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề là việc đi thuê làm tiểu luận như vậy, kiến thức các bạn sinh viên này thu lượm được là bao nhiêu, công sức dạy dỗ của các giảng viên.

Mất đi sự công bằng

Nhiều bạn sinh viên khi biết có sự gian lận trong việc làm thuê tiểu luận cũng không khỏi bức xúc, nhưng "giấy trắng mực đen" thì sao có thể lên tiếng cho những hành vi gian dối như vậy.

Một sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, trong lớp mình có rất nhiều bạn đi thuê làm tiểu luận chứ không thực chất là do các bạn làm. Ban đầu mình cũng cảm thấy khá bức xúc vì đi học là như nhau, nhưng vì sự gian dối ở tiểu luận mà người bỏ công sức ra lại điểm thấp hơn người chỉ việc bỏ tiền ra để thuê. Nhiều lần mình cũng định báo cáo sự việc lên giảng viên, nhưng cũng chưa có đủ dũng khí để lên án sự việc này.

TS Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Tình huống cấp bách thì nhà trường mới cho sinh viên làm tiểu luận thay thi, còn để đánh giá năng lực thực chất của sinh viên thì chỉ có thi trực tiếp. Chưa nói đến việc các bài tiểu luận chưa phản ánh đúng năng lực của sinh viên, không ai có thể dám chắc 100% số tiểu luận nộp là không có sự gian lận".

Dù hình thức thi hết môn bằng tiểu luận chưa phải là mới, nhưng muốn một kỳ thi thành công thì phải có được sự tự giác, trung thực của chính những sinh viên.

"Với sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đối với môn chuyên ngành đề tiểu luận sẽ không bó hẹp mà rất nhiều đề tài cho các sinh viên chọn. Tuy nhiên, việc gian lận là không thể có bởi nếu hai tiểu luận có sự trùng khớp đến 30% thì chắc chắn sẽ là chép của nhau. Khi chấm bài, chúng tôi sẽ biết sinh viên nào làm bằng chính thực lực, sinh viên nào gian dối bởi trong quá trình học giảng viên luôn nhấn mạnh vào kiến thức quan trọng để các em có thể làm tiểu luận hết môn một cách trọn vẹn" - TS Cường nhấn mạnh.

Tác giả: Văn Hiền

Nguồn tin: Báo Dân trí