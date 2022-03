Rối loạn tâm lý hậu COVID và những chuyện bây giờ mới kể

Tiến sĩ Tâm lý Đào Lê Hòa An, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tâm lý và hướng nghiệp JobWay, Cố vấn cao cấp Tổ chức giáo dục AEG cho biết, khi dạy học trực tuyến, ông đã hỏi: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” thì 80% nói rằng thiếu sự trải nghiệm, tiền bạc nhưng các bạn cũng dư rất nhiều sức khỏe, thời gian. Tiến sĩ An cho rằng, sức khỏe tinh thần của học sinh trong thời gian đi học trực tiếp trở lại là rất quan trọng. Do đó, nhà trường cần đẩy mạnh lồng ghép nội dung giáo dục về sức khỏe liên quan vào các môn học khác. Các môn khoa học tự nhiên có thể dạy các em về vi-rút, cơ chế truyền bệnh và tầm quan trọng của vắc-xin. Các môn khoa học xã hội có thể tập trung vào lịch sử của các đại dịch, tác động gián tiếp của đại dịch...