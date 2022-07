Rộ video kho vũ khí Nga cháy như cầu lửa sau đòn tập kích của Ukraine

Vụ nổ lớn tại kho đạn do Nga kiểm soát gần Kherson, Ukraine (Ảnh: Rex).

Ukraine ngày 12/7 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào các lực lượng và thiết bị quân sự của Nga ở miền Nam Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết, cuộc tấn công đã phá hủy một kho đạn ở thành phố Nova Kakhovka thuộc tỉnh Kherson và khiến 52 người thiệt mạng. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Mỹ cung cấp cho Ukraine hệ thống rocket phóng loạt HIMARS hiện đại.

"Dựa trên kết quả của các đơn vị tên lửa và pháo binh của chúng tôi, đối phương đã mất 52 người, một lựu pháo Msta-B, một khẩu súng cối, 7 xe bọc thép và các phương tiện khác, cũng như một kho đạn ở Nova Kakhovka", Bộ tư lệnh quân sự miền Nam Ukraine thông báo.

Rộ video Ukraine tập kích kho vũ khí Nga cháy như cầu lửa

Trong khi đó, giới chức thành phố Nova Kakhovka đưa ra tuyên bố khác, xác nhận ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ tấn công của Ukraine. Một quan chức ở Kherson cũng cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và dân thường cũng như cơ sở hạ tầng dân sự đã bị ảnh hưởng sau vụ tấn công.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói và tia lửa bốc lên tại Nova Kakhovka, sau đó là cầu lửa khổng lồ phun lên bầu trời đêm. Các hình ảnh được truyền thông nhà nước Nga công bố cho thấy những đống đổ nát sau vụ tấn công.

"Vẫn còn nhiều người dưới đống đổ nát. Những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện, nhưng nhiều người đang bị mắc kẹt trong căn hộ và nhà của họ", Vladimir Leontyev, người đứng đầu chính quyền quân-dân sự Kakhovka do Nga thành lập, nói. Ông nói rằng các nhà kho, cửa hàng, hiệu thuốc, trạm xăng và nhà thờ đã bị tấn công.

Một quan chức của chính quyền địa phương do Nga hậu thuẫn nói rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS và họ đã phá hủy các kho chứa Saltpetre, một hợp chất hóa học có thể được sử dụng để sản xuất phân bón hoặc thuốc súng.

Rocket HIMARS của Mỹ được đánh giá là một trong những vũ khí hiệu quả nhất mà Ukraine dùng để tấn công vào các mục tiêu quân sự của Moscow trong thời gian qua. HIMARS có thể đánh vào mục tiêu cách 70km, tức là Ukraine có thể triển khai vũ khí này nằm ngoài tầm tấn công của nhiều khẩu đội pháo Nga hiện tại. Đây là một trong những nguyên nhân có thể khiến HIMARS ít tổn thương hơn trên chiến trường.

Trước đó, vào tối 11/7, hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển thị trấn Nova Kakhovka ở vùng Kherson, miền Nam Ukraine. Nova Kakhovka giống như phần lớn vùng lãnh thổ khác của Kherson đang bị Nga kiểm soát.

Nga giành quyền kiểm soát Kherson từ hồi tháng 3, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Từ đó đến nay, quân đội Ukraine vẫn tiến hành các đợt phản công nhằm giành lại vùng đất miền Nam này, nhưng cường độ và tần suất phản công chỉ có xu hướng tăng đáng kể những ngày gần đây khi Ukraine tấn công tên lửa và pháo tầm xa nhằm vào các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, đạn dược của Nga.

Ukraine được cho là chuẩn bị triển khai một chiến dịch phản công quy mô lớn ở Kherson. Từ cuối tuần trước, giới chức nước này hối thúc người dân Kherson nhanh chóng sơ tán bởi quân đội chắc chắn sẽ phản công để giải phóng khu vực này.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí