Rò rỉ loạt ảnh không son phấn của CEO Phương Hằng, nhan sắc tuổi 50 có "đẹp không tì vết" như bà thường tự nhận?

Bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những nhân vật đời thường hiếm hoi thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Thường thì mỗi lần xuất hiện, bà đều chọn phong cách trang điểm rất đậm, thần thái và giọng nói toát ra uy lực, sắc sảo.

Dân mạng bất ngờ vô cùng vì mới đây, nữ CEO của Đại Nam đã tự tin khoe mặt mộc không có một chút son phấn nào. Clip được quay ngay trong phòng khách của gia đình, theo bà Phương Hằng tiết lộ là vào thời điểm hơn 11 giờ đêm, chuẩn bị đi ngủ.

Bà Phương Hằng tự tin khoe mặt mộc

Trong bộ đồ lụa trắng, tóc xoăn lượn sóng, có thể thấy phương châm đi ngủ cũng phải tươm tất đó chính mình đề ra được bà "tuân thủ nghiêm ngặt". Bà Phương Hằng cũng khoe đôi bàn tay, bàn chân nhẵn nhụi, không có dấu hiệu của nếp nhăn.

Bà tự hào khoe: "Lúc tôi còn nhỏ, ba tôi thường nói tôi đẹp như tạc, vì bàn tay bàn chân hơi khác người, nuột nà như đứa trẻ vậy. Rồi đến bé Hữu, Hữu thường nói mẹ đẹp không tì vết, vì tôi không có sẹo.

Tôi cũng cảm nhận rằng bàn tay bàn chân mình rất non, không có già đi theo tuổi tác. Xưa ba khen tôi như vậy, giờ thì đến Hữu, nhưng tôi tạm tin điều đó nha quý vị".

So với tuổi 50, bà Phương Hằng khá trẻ trung, tươi tắn.

Trước kia, trong nhiều phát ngôn của mình, bà Phương Hằng từng khẳng định mình không ăn ảnh, vì ai gặp bà ngoài đời cũng thấy đẹp hơn trong hình rất nhiều. Bà cũng tự tin là mình chưa già, dù đã có 4 lần sinh nở và bước vào tuổi 50.

Giờ thì dân mạng có thể phần nào tin vào điều đó, với loạt ảnh mặt mộc, không hề trang điểm mà nữ CEO vừa khoe. Có người khen rằng, khi không có son phấn, bà Phương Hằng trông trẻ trung và dịu dàng, có gương mặt khả ái. Cũng có người cho rằng, loạt ảnh trên dù không có trang điểm, nhưng có thể đã được chỉnh sửa qua app thì mới khác biệt quá nhiều so với những hình ảnh trước đó.

Bà Phương Hằng khoe mặt mộc không son phấn, trẻ trung bất ngờ ở tuổi 50

