Ngày 8/1, tại Hà Nội, The Vitamin Shoppe Việt Nam chính thức ra mắt người dùng Việt Nam. Đây là thương hiệu ngành vitamin và khoáng chất ra đời từ năm 1977 tại Mỹ với hệ thống hơn 800 siêu thị bán hàng trên khắp nước Mỹ.

Đa dạng sản phẩm và dịch vụ khi tiếp cận thị trường Việt Nam

The Vitamin Shoppe với 7.000 sản phẩm thuộc nhiều danh mục, đặc biệt tập trung cho các danh mục sức khỏe thường nhật, giúp tăng cường dinh dưỡng và thể trạng tốt nhất mỗi ngày cho người tiêu dùng. Thương hiệu cung cấp ra thị trường các sản phẩm đạt chứng nhận GMP, Non-GMO, Organic và NSF, giúp người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc nguyên liệu cũng như sản phẩm cuối cùng đến tay khách hàng.

Buổi lễ ra mắt thương hiệu The Vitamin Shoppe Việt Nam.

Không chỉ vậy, The Vitamin Shoppe luôn có sẵn một đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, trực tiếp tư vấn người tiêu dùng thông qua các hệ thống chăm sóc khách hàng. Đây cũng là thương hiệu sử dụng giải pháp bán hàng đa kênh, từ siêu thị giới thiệu sản phẩm, tới bán hàng online, bán qua các kênh phân phối dược phẩm hay bán hàng qua điện thoại…

Việc tập đoàn Kim Liên Group đưa thương hiệu The Vitamin Shoppe về Việt Nam sẽ là một luồng gió mới trên thị trường cung cấp thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Ông Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Kim Liên, CEO The Vitamin Shoppe Việt Nam, chia sẻ, với gần 400 sản phẩm sắp ra mắt, công ty sẽ tiếp cận thị trường theo ba nhóm chính: Vi chất bổ sung, hỗ trợ điều trị và sản phẩm chất lượng cuộc sống. Đây là điểm khác biệt với The Vitamin Shoppe tại Mỹ. Sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng các chỉ số an toàn tại Việt Nam với mức giá đa dạng, phù hợp với tất cả mọi tầng lớp nhân dân có thể sử dụng.

"Chúng tôi luôn có những tư vấn viên, những chuyên gia dinh dưỡng tại các cửa hàng. Người tiêu dùng khi tới đây sẽ được đăng ký tư vấn miễn phí, đo đạc các chỉ số dinh dưỡng trên cơ thể bằng máy chuyên dụng. Thay vì bán sản phẩm, chúng tôi hỗ trợ người dân tìm được những sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể" - ông Hoàng Anh cho biết thêm.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam: "Tôi đánh giá rất cao sản phẩm của The Vitamin Shoppe Việt Nam kết hợp với tư vấn và bán sản phẩm. Đặc biệt, sản phẩm của công ty có nguồn sản phẩm đảm bảo nguồn sức khỏe. Khẩu phần ăn, dinh dưỡng việt Nam thì vẫn còn hạn chế và ảnh hưởng đến chiều cao tầm vóc của người Việt. Nhiều sản phẩm nên mức độ đóng góp rất nhiều cho sức khỏe người Việt Nam vì thực sự đang rất cần thiết đối với sức khỏe".

Cải thiện dinh dưỡng, vi khoáng chất cho người Việt

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Tập đoàn Kim Liên, cho biết, mục tiêu chính của The Vitamin Shoppe Việt Nam là hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề dinh dưỡng.

"Xuất phát từ câu chuyện thực của chính tôi, khi gia đình tôi cũng đã có người mất vì ung thư, tôi nghĩ rằng sức khỏe mới là điều quý giá nhất. Nếu như trước đây, nhắc tới thực phẩm bảo vệ sức khỏe là nhắc tới sự đắt đỏ thì chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm dành cho mọi thành phần, mọi tầng lớp đều có thể sử dụng. Chúng tôi đã có ngành lõi đầu tư, chính vì thế The Vitamin Shoppe Việt Nam không đặt mục tiêu lợi nhuận mà sẽ tập trung thực hiện sứ mệnh, mục tiêu lâu dài đó là chăm sóc sức khỏe, cải thiện về dinh dưỡng và vi khoáng chất của người dân Việt Nam" - bà Nguyễn Thị Kim Liên chia sẻ.

Với khởi đầu gần 400 sản phẩm, The Vitamin Shoppe Việt Nam tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sức khỏe thường nhật. Mục tiêu của The Vitamin Shoppe Việt Nam là mong muốn đưa đến trải nghiệm và những lời khuyên, lời tư vấn tốt nhất cho sức khỏe của mỗi người, giúp họ luôn có thể trạng tốt nhất, luôn tìm ra các phiên bản tốt nhất của chính người tiêu dùng trong mọi thời điểm.

Tác giả: Trường Thịnh

Nguồn tin: Báo Dân trí