Ra đường không giấy tờ, nam thanh niên nghiện ngập bị phạt 42,5 triệu

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 26/8, tại đường Đinh Công Tráng, thuộc phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An tổ công tác thuộc công an TP. Vinh đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát: 37A-600.93 do L.N.T (SN 1992), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh điều khiển.

T. bị lập biên bản cho những hành vi mà mình vi phạm

Trong lúc làm việc, T. không xất trình được giấy tờ đi đường. Nam thanh niên này lại có biểu hiện nghiện ma túy nên tổ công tác tiến hành test nhanh và cho kết quả dương tính với ma túy.

Tổ công tác xác định, T. không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, không có các loại giấy tờ tuỳ thân của người và phương tiện cũng như các giấy tờ hợp lệ khi đi ra đường trong thời điểm cách ly xã hội.

T. bị lập biên bản vi phạm và đang bị đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ và xử phạt 35 triệu đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tổng số tiền phạt là 42,5 triệu đồng.

