Quỳnh Lưu: Triệu tập đối tượng tung tin sai về dịch bệnh Corona

Trong tỉnh

Sáng 05/02, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã triệu tập chị Trần Thị Minh (24 tuổi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), chủ tài khoản facebook đã đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh corona lên trụ sở để làm việc.