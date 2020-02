Quỹ từ thiện Tâm Quê và hành trình kết nối yêu thương

Những chuyến hành trình dài kết nối yêu thương

Quỹ từ Thiện Tâm Quê tặng quà tại xã Nhân Thành (Yên Thành)

Những ngày cuối tháng 12 bận rộn và cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông không ngăn nổi bước chân của Quỹ từ Thiện Tâm Quê tìm về với mảnh đất Nhân Thành (Yên Thành) anh hùng và trao tặng 50 triệu cho quỹ khuyến học trường Tiểu học Nhân Thành cùng 2 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho 2 bà mẹ Việt Nam trên địa bàn.

Tặng quà cho gia đình có công cách mạng tai Diễn Bích (Diễn Châu)

Với món quà nhỏ cùng trái tim lớn, trong suốt thời gian quỹ từ thiện Tâm Quê đã len lỏi trên khắp mọi nẻo đường của miền quê xứ Nghệ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chấp cánh cho ước mơ của những em học sinh nghèo vượt khó, quỹ đã cùng với một số đơn vị tài trợ vượt đường rừng đến với trường tiểu học Yên Hòa - huyện Tương Dương và trao hơn 200 suất quà trong chương trình tiếp sức đến tường năm học 2019-2020. Tâm Quê cũng phối hợp cùng nhiều đơn vị khác tài trợ chương trình đêm hội trăng rằm “vầng trăng yêu thương” do CLB liên quân Báo chí Nghệ An tổ chức cho gần 650 trẻ em xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Chia tay các em nhỏ vùng cao, hành trình được tiếp nối với hơn 200 suất quà tại các trường học trên địa bàn xã Diễn Ngọc, Diễn Bích (Diễn Châu), Long Thành, Tăng Thành ( Yên Thành), Nghĩa Tiến, Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn).

Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Diễn Bích

Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, Tâm Quê đã trao hơn 100 suất quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng tại xã Diễn Hồng, Diễn Kim, Diễn Bích (Diễn Châu).

Cùng với đó quỹ cũng có nhiều phần quà giá trị dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn để động viên họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Gieo mầm thiện nguyện - lan tỏa yêu thương

Sàn bất động sản Tâm Quê được thành lập vào tháng 12/2017, cũng là tròn 2 năm Quỹ từ thiện Tâm Quê ra đời. Vốn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên ông Đặng Trung Kiên (tổng giám đốc công ty) thấu hiểu và cảm thông hơn với những cảnh đời bất hạnh. “Càng đi tôi càng thấy vẫn còn rất nhiều cảnh đời hẩm hiu, bất hạnh đang cần sự giúp đỡ. Chính điều này đã thôi thúc tôi thành lập quỹ từ thiện Tâm Quê với hy vọng là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo”, ông Kiên chia sẻ.

Ông Đặng Trung Kiên – chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tâm Quê

Với ý nghĩ trên, dù là một doanh nghiệp trẻ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thế nhưng trong suốt thời gian qua, Sàn bất động sản Tâm Quê đã trích hàng tỷ đồng dành cho hoạt động từ thiện hướng đến cộng đồng. Dù bận rộn với công việc nhưng lãnh đạo công ty vẫn sắp xếp thời gian cho những hành trình từ thiện.

Tặng quà cho học sinh nghèo tại Nghĩa Đàn

Năm 2019, quỹ từ thiện Tâm Quê đã tặng hơn 500 suất với trị giá gần 1 tỷ đồng tặng học bổng cho học sinh nghèo, giúp đỡ người già, người có hoàn cảnh khó khăn… tại các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Tương Dương (Nghệ An).

Quỹ từ thiện Tâm Quê phối hợp với chi đoàn phòng An ninh Kinh tế CANA tặng quà ở nhiều địa phương

Quỹ từ thiện Tâm Quê cũng phối hợp cùng nhiều đơn vị như: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An – Chi đoàn phòng An ninh Kinh tế CANA hay CLB liên quân báo chí Nghệ An thường xuyên tổ chức tặng quà từ thiện ở các địa phương nghèo khó khăn.

Tâm Quê tài trợ cho giải bóng đá Diễn Châu mở rộng

Cùng với hoạt động thiện nguyện, Tâm Quê cũng đồng hành với phong trào thể thao quần chúng. Công ty là nhà đồng tài trợ cho Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An mùa giải XXIII năm 2019 và là nhà tài trợ chính cho giải bóng đá Diễn Châu mở rộng lần thứ III tranh cúp Bất động sản Tâm Quê.

Với phương châm "Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác", ông Đặng Trung Kiên quyết tâm gây dựng quỹ từ thiện ngày càng lớn mạnh dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Và thực tế hành trình của quỹ đã, đang có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ có tập thể cán bộ nhân viên trong công ty mà còn khơi dậy lòng nhân ái của đông đảo mạnh thường quân.

Năm 2019 đã kết thúc nhưng cuộc hành trình của quỹ từ thiện Tâm Quê sẽ vẫn được nối dài bằng trái tim yêu thương và tấm lòng hướng tới cộng đồng. Bởi chúng tôi biết, đâu đó trên những miền quê xa vẫn còn những cảnh đời đang chờ đợi bàn tay của chúng tôi nắm lấy và san sẻ. Những chuyến hành trình dài của Tâm Quê vì thế có khởi đầu nhưng không bao giờ kết thúc.

Công ty CP đầu tư và quản lý bất động sản Tâm Quê được thành lập tháng 12 năm 2017 và hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản. Sau 2 năm hoạt động, đến nay Tâm Quê đã là một trong những sàn bất động sản có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tâm Quê sở hữu hơn 150 nhân viên sale chuyên nghiệp. Ngoài trụ sở chính tại Vinh, Tâm Quê còn có 2 chi nhánh tại Yên Thành và Diễn Châu.

Tác giả: Tâm Phan

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn