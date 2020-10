Quỳ Hợp: Nhiều cầu tràn bị ngập, một số địa bàn bị cô lập do mưa lớn

Trong tỉnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với áp thấp nhiệt đới gây mưa to trên địa bàn huyện Quỳ Hợp nhiều ngày nay. Nhiều cầu tràn bị ngập, một số địa bàn bị cô lập do ngập lụt.