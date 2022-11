Quế Ngọc Hải tiết lộ lý do dở khóc dở cười khiến mắt bầm dập

Tối qua 13/11, SLNA có chuyến hành quân đầy khó khăn đến sân Lạch Tray của Hải phòng khi để thua đậm với tỷ số 1-4 ở vòng 25. Tuy nhiên, việc thất bại thảm trước đội bóng đất Cảng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đội bóng này bởi V.League 2022 tìm ra đội vô địch là Hà Nội FC và cuộc chiến trụ hạng cũng chỉ là của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC.

Trong một ngày phải ngồi cổ vũ đồng đội qua Tivi, Quế Ngọc Hải còn gây bất ngờ khi xuất hiện với một khuôn mặt khác lạ. Cụ thể, bà xã Thùy phương của trung vệ ĐT Việt Nam đã chi sẻ một video hài hước ghi lại cảnh cầu thủ sinh năm 1993 đang giải thích về việc một bên mắt bị thâm tím.

Quế Ngọc Hải hài hước khi ở nhà

Theo như những gì mà Quế Ngọc Hải đã nói thì một bên mắt của anh bị bầm dập không phải bị va chạm mà là do trượt chân ngã. Đặc biệt ở chỗ lại ngã trúng vào nắm đấm của vợ.

Video hài hước của Quế Ngọc Hải nhanh chóng thu hút được sự chú ý của NHM cũng như cư dân mạng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu đây chỉ là một video mà cựu đội trưởng ĐT Việt Nam tạo ra nhằm trêu đùa người vợ chứ không hề bị bầm tím mắt như đã thấy.

Quế Ngọc Hải luôn là cầu thủ quan trọng ở SLNA

Quế Ngọc Hải là một mẫu cầu thủ có lối chơi máu lửa, không ngại va chạm và đặc biệt là có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn trên sân cỏ. Việc tạo video hài hước cho thấy ngoài chuyên môn thì cầu thủ quê Nghệ An còn rất hài hước mỗi khi bên gia đình.

Trước đó, Quế Ngọc Hải cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh của người thân và nhận được rất nhiều lời khen cho tổ ấm của mình.

Sau khi trở về SLNA từ Viettel sau 3 mùa giải, Quế Ngọc Hải vẫn luôn là điểm tựa và thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự với 20 lần ra sân và 2 kiến tạo ở V.League 2022. Dù đã chính thức trụ hạng nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn đang thi đấu nỗ lực cống hiến cho khán giải và đặc biệt là hướng đến mục tiêu lớn hơn vào mùa giải năm sau.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: bongda365.me