Quế Ngọc Hải: Sự ngoan cường ở chàng trai Xứ Nghệ

Sau giải đấu, người hâm mộ đổ dồn sự chú ý vào những người hùng trẻ tuổi trở về từ đất Trung Quốc đông người khiến cho các cựu binh, đặc biệt là chìm vào quên lãng. Mặc dù vậy, có một con người, cho dù đã trải qua không ít chông gai, thử thách nhưng bằng bản lĩnh và ý chí mà vượt qua tất cả. Và người đó không ai khác chính là Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại.

Những năm tháng thăng trầm trên thảm cỏ Vinh

Sinh ra trong một gia đình có kinh tế tương đối khó khăn tại huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, cuộc đời của Quế Ngọc Hải cùng người anh trai Quế Ngọc Mạnh gắn chặt với niềm vui xung quanh trái bóng tròn. Bước ngoặt xảy ra khi CLB Sông Lam Nghệ An mở một đợt tuyển sinh cầu thủ bóng đá ở trường Hải theo học. May thay, cả hai anh em đều được lựa chọn và chuyển hẳn vào lò đào tạo của đội bóng sinh sống và theo con đường bóng đá chuyên nghiệp khi chỉ mới năm tuổi.

Trải qua thời gian thi đấu cho các tuyến trẻ của Sông Lam Nghệ An, anh đã khẳng định vai trò vô cùng quan trọng ở hàng phòng ngự các đội trẻ. Đáng buồn thay, những gì mà anh dành được ở các giải U19 quốc gia chỉ là những tấm huy chương đồng và bạc, không có gì nổi bật.

Mùa giải đầu tiên đối với trung vệ này là vào mùa giải V-League 2013. Thời điểm đó, anh cùng Phạm Mạnh Hùng được huấn luyện viên Hữu Thắng đôn lên đội một. 11 trận đấu ở năm đầu tiên chơi bóng tại giải vô địch quốc gia là con số khá ổn định đối với một cầu thủ khi đó mới chỉ bước sang tuổi 19. Nhưng anh lại không được đánh giá cao bằng Phạm Mạnh Hùng, người cùng được đôn lên với cựu đội trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Hùng “xà ngang” có tới 18 trận có mặt trong đội hình xuất phát và thường xuyên đá cặp với trung vệ Nguyễn Huy Hoàng, biểu tượng cho sự sắt thép của các cầu thủ xứ Nghệ.

Mặc dù vậy, bằng niềm tin của HLV Nguyễn Hữu Thắng, anh đã dần dần chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của đội bóng và cùng những Nguyên Mạnh hay Hồ Khắc Ngọc gồng gánh một Sông Lam Nghệ An rệu rã trong những năm gần đây. Với vai trò là người thủ lĩnh của câu lạc bộ, anh nối gót sự nghiệp đầy vinh quang của “đàn anh” Huy Hoàng và đối với người hâm mộ sân Vinh, anh được coi là niềm tự hào trong sự đi xuống về mọi mặt của bóng đá đất Nghệ.



Tuy nhiên, một sự cố nghiêm trọng đã khiến sự nghiệp của anh tưởng chừng đi vào hồi kết. Trong trận đấu với CLB SHB Đà Nẵng tại vòng 25 V-League 2015, ở phút thứ 21, cái gầm giày của Quế Ngọc Hải đã đạp trúng vào đầu gối của cầu thủ Trần Anh Khoa bên phía đội bóng sông Hàn. Hậu quả, Trần Anh Khoa phải nói lời từ giã sân cỏ, đặt dấu chấm hết cho một tương lai tươi sáng cho cầu thủ này.

Về phần mình, Quế Ngọc Hải đã bị Ban kỷ luật VFF treo giò tới sáu tháng, không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và phải chi trả một khoản tiền tương đối lớn cho việc điều trị chấn thương của Trần Anh Khoa. Tệ hơn, anh nhận vô số lời chỉ trích của các cổ động viên và cả truyền thông, báo chí.

Áp lực đối với tuyển thủ Việt Nam này là rất lớn và tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. Cho dù có trở lại đội tuyển ở Đại hội thể thao Đông Nam Á 2015 hay AFF Suzuki Cup 2016, danh tiếng và cái nhìn thiếu thiện cảm của người hâm mộ vẫn chưa có biến chuyển gì tích cực.

Thầy Park và cơ duyên với Viettel

Mùa giải 2018 ở cấp câu lạc với cầu thủ 28 tuổi có thể không quá thành công, nhưng ở trên cấp đội tuyển quốc gia lại là một câu chuyện khác. Năm 2018 là thời kỳ cực vượng của bóng đá Việt Nam, khởi nguồn là tấm huy chương bạc ở vòng chung kết U23 châu Á dưới cơn mưa tuyết Thường Châu lạnh giá. Trở về từ ánh hào quang, HLV Park Hang Seo bắt tay trong công cuộc gây dựng bộ khung cho các cấp đội tuyển quốc gia, đặc biệt là kỳ Asiad 2018 và AFF Suzuki Cup 2018.

Ban đầu, chẳng ai nghĩ rằng Quế Ngọc Hải sẽ được triệu tập, đơn giản bởi khi đó, đội tuyển có rất nhiều trung vệ chất lượng, đặc biệt là những con người từ kỳ tích U23 châu Á như Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu. Nhưng với những con người non trẻ như vậy, một chàng thủ lĩnh nơi tuyến hậu vệ đội tuyển Việt nam như Quế Ngọc Hải thực sự là điều cần thiết.

Hiếm có trung vệ nào ở Việt Nam mà sẵn sàng quát tháo, chấn chỉnh đồng đội khi thi đấu dưới sức, và có mấy ai có kỹ năng chơi chân điêu luyện ở vị trí ở hàng phòng ngự như Hải “Quế”. Ví dụ tiêu biểu là pha chuyền bóng nhẹ nhàng tựa lông hồng cho Quang Hải ghi bàn vào lưới của một Malaysia đầy khó chịu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G, giúp đội tuyển Việt Nam củng cố ngôi đầu và có cơ hội tiến vào vòng loại thứ ba, nơi có sự góp mặt của các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu lục này.

Tấm băng đội trưởng trên đội tuyển là sự ghi nhận xứng đáng mà cầu thủ người Nghệ An đã thể hiện. Nhưng nếu không có sự tài tình của HLV Park Hang Seo, liệu Quế Ngọc Hải có thể đạt đến ánh hào quang rực rỡ như bây giờ?

Trở về sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, anh nhận được rất nhiều sự quan tâm của các câu lạc bộ ở V-league, và Viettel là một phương trời mới mà tuyển thủ này muốn chinh phục. Mặc dù vậy, mọi chuyện chẳng dễ dàng như mong đợi.

Ngay ở trận đầu ra mắt CLB, trong cuộc tiếp khách với đối thủ khó chơi SHB Đà Nẵng, anh đã phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai sau pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm đội nhà, gián tiếp khiến đội bóng thua đậm 3-1 trên sân Hòa Xuân. Và kết thúc mùa giải, Viettel chỉ xếp ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng dẫu cho có sự đầu tư về lực lượng vô cùng mạnh mẽ cho V-league 2019.

Ngoài ra, họ còn có một lần thay tướng khi HLV người Hàn Quốc Lee Heung Sil được thay bằng thầy Nguyễn Hải Biên khi thể hiện không đúng như kỳ vọng. Đối với cá nhân Quế Ngọc Hải, anh chỉ thi đấu ở mức tròn vai và chưa có sự ăn ý với người đàn em trên đội tuyển quốc gia Bùi Tiến Dũng.

Sang năm 2020, nhiều suy đoán cho rằng Quế Ngọc Hải sẽ chưa thể lên ngôi vương V-league 2020 khi những Hà Nội FC hay TP Hồ Chí Minh được đầu tư rất quyết liệt. Nhưng nhà đương kim vô địch Hà Nội FC bị sứt mẻ lực lượng còn TP Hồ Chí Minh sa sút rõ rệt sau chấn thương của Công Phượng, và đó là cơ hội ngàn vàng để đội bóng áo lính đem về niềm vui cho cổ động viên Thủ đô.

Sài Gòn FC hay Than Quảng Ninh chẳng đủ lực lượng và chuyên môn để cản bước Viettel biến Hà Nội FC thành cựu vương. Riêng đối với những cầu thủ xứ Nghệ như Trần Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Trọng Hoàng, chức vô địch này là trái ngọt đối với họ sau khi chuyển đến màu áo mới. Bây giờ, Quế Ngọc Hải đã có một bộ sưu tập danh hiệu danh giá như chức vô địch Cúp Quốc Gia trong màu áo Sông Lam Nghệ An, V-league 2020 và đặc biệt là chiếc cúp AFF Cup 2018.

Mùa giải 2021 phía trước sẽ không dễ dàng để Quế Ngọc hải và các đồng đội bảo vệ ngai vàng V-League, khi mà Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ rất thăng hoa, nhưng đối với tinh thần máu lửa và chất thép trong khâu phòng ngự, không điều gì là không thể với đối với đoàn quân của “nhà kiến trúc sư” Trương Việt Hoàng.

