Quảng Ninh: Xế hộp húc “bay đầu” hàng loạt ô tô đậu bên đường

Theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 5h30 sáng nay, một chiếc xe bán tải màu trắng BKS 14C- 22.904 đã đâm liên hoàn vào gần chục chiếc xe đỗ ở bên đường thuộc địa bàn Tổ 7, khu 2, phường Hùng Thắng , TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Clip hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hàng chục xe ô tô đậu bên đường bị hư hỏng nặng. (Nguồn: Ninh Trần).

Cú va chạm mạnh khiến gần chục chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, Rất may mắn không có thiệt hại về người. Sau khi đâm loạt xe, tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT-TT Công an TP Hạ Long đã có mặt điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm tài xế xe bán tải gây ra tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

