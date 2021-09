Quảng Bình: Chủ sỡ hữu đại lý ôtô Kim Liên Đồng Hới bị tố nợ tiền nhà thầu, chây ỳ không trả?

Nhà thầu bất bình việc bị trì hoãn kéo dài nghiệm thu, quyết toán.

Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến việc chủ đầu tư dự án đại lý ôtô Kim Liên Đồng Hới (Số 79A đường Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) có dấu hiệu lừa đảo, không chịu trả tiền thi công đối với nhà thầu của công trình này; có ý kiến ép nhà thầu chấp nhận giá trị quyết toán giảm trừ 400 triệu đồng với lý do phạt chậm tiến độ, thì mới đồng ý quyết toán công trình.

Theo đó, chủ đầu tư dự án đại lý ôtô Kim Liên Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị Công ty TNHH đầu tư New Sky (có trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) tố nợ hơn 816 triệu đồng tiền thi công công trình, 200 triệu đồng tiền thiệt hại trong 3 tháng dừng công trường không lý do và 150 triệu đồng tiền thiệt hại do chậm thanh, quyết toán dự án trong 11 tháng (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021).

Sự việc kéo dài hơn 01 năm chưa thể giải quyết, đang gây ảnh hưởng tới đời sống người lao động và gia đình của họ, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát như hiện nay. Đồng thời, ảnh hưởng đến uy tín, mối quan hệ công việc giữa các bên.

Theo phản ánh của nhà thầu, ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần Kim Liên Đồng Hới (bên A) do bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện chủ đầu tư đã ký hợp đồng thi công công trình: Đại lý ôtô Kim Liên Đồng Hới tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với Công ty TNHH đầu tư New Sky (bên B). Tổng giá trị hợp đồng 8 tỷ 161 triệu đồng.

Hợp đồng kinh tế ghi rõ, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ thanh toán 90% giá trị hợp đồng qua 06 đợt; 10% còn lại, chủ đầu tư sẽ phải trả hết khi hoàn thành công trình quyết toán. Công trình được tiến hành xây dựng ngay sau đó và được giám sát tỉ mỉ, chi tiết từ các bên liên quan. Biên bản nghiệm thu hoàn thành các đợt thi công xây dựng được các bên gồm: Nhà thầu, bên thiết kế, tư vấn giám sát và đại diện chủ đầu tư xác nhận.

Tuy vậy, xuyên suốt quá trình thi công, chủ đầu tư đã liên tục chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho nhà thầu thi công khối lượng các đợt, đợt chậm ít nhất là 10 ngày, đợt chậm nhiều nhất là 109 ngày. Cùng đó, số tiền trong các đợt thanh toán luôn bị chia nhỏ, chỉ đạt khoảng 30-50% giá trị nghiệm thu được xác nhận giữa 2 bên, tiền đợt trước tồn đọng sang đợt sau.

Đến tháng 4/2020, cả nước giãn cách xã hội chống dịch Covid-19, sau thời gian này, phía chủ đầu tư không tiếp tục triển khai hoạt động tại công trường và cũng không nêu rõ lý do tạm dừng, thời gian thi công lại… Tại thời điểm này, Công ty Cổ phần Kim Liên Đồng Hới đang thiếu nợ nhà thầu 2 tỷ 013 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 25/6/2020, phía chủ đầu tư bất ngờ cho họp triển khai lại dự án và mới chỉ thanh toán cho nhà thầu 1 tỷ 006 triệu đồng và yêu cầu gấp rút triển khai thi công để hoàn thành khai trương dự án vào ngày 20/9/2020.

Biết chịu thiệt thòi, nhưng phía nhà thầu là Công ty TNHH đầu tư New Sky vì muốn làm hết hợp đồng, tạo uy tín, thương hiệu trong công việc, nên tiếp tục thi công và dồn toàn bộ nguồn lực về con người, thiết bị, tài chính, tăng ca thi công để dự án được khai trương đúng hạn định vào ngày 20/9.

Sau khi bàn giao dự án đưa vào sử dụng, nhà thầu đã chuẩn bị hồ sơ quyết toán và gửi 03 công văn (gồm Công văn số 03/CV-2021 ngày 8/4/2021; số 04/CV-2021 ngày 20/4/2021; số 05/CV-2021 ngày 25/5/2021) cho bên A đề nghị quyết toán nhưng không được giải quyết với lý do chưa có sự chỉ đạo từ bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT.

Cùng đó, Công ty TNHH đầu tư New Sky cũng gửi 03 công văn (gồm Công văn số 06/CV-2021 ngày 3/6/2021; 08/CV-2021 ngày 12/7/2021; 09/CV-2021 ngày 20/7/2021) mời nghiệm thu kiểm tra công trình phục vụ cho công tác quyết toán, nhưng bên A trì hoãn kéo dài với nhiều lý do, không đi nghiệm thu.

Ông Lê Vũ Ánh Sáng - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư New Sky bức xúc cho hay: Đến niên hạn mời kiểm tra nghiệm thu, để tiến đến việc quyết toán dự án nhưng phía chủ đầu tư không giải quyết, trì hoãn. Chúng tôi liên lạc với bà Kim Liên qua điện thoại thì bà không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

Chúng tôi không thể đối thoại trao đổi với bà Liên vì không biết địa chỉ cụ thể nên đã làm việc với Ban Quản lý dự án do ông Đậu Văn Cảnh làm Trưởng ban thì lại nhận được sự né tránh, từ chối trả lời hoặc trả lời quanh co.

Theo Giám đốc Công ty TNHH đầu tư New Sky Lê Vũ Ánh Sáng, sau nhiều lần xin gặp lãnh đạo Công ty Cổ phần Kim Liên Đồng Hới để giải quyết dứt điểm số tiền nợ thi công công trình nhưng bất thành. Mới đây, công ty buộc phải gửi đơn khởi kiện đến tòa án và đơn tố cáo đến cơ quan báo chí, để mong có sự can thiệp, trả lại quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp.

Để thông tin đa chiều, khách quan, Phóng viên Báo điện tử Xây dựng cũng đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Tập đoàn Kim Liên Group. Bà Nguyễn Thị Kim Liên cho biết: Hợp đồng này vẫn chưa nghiệm thu khối lượng để quyết toán và thanh toán lần cuối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, anh Sáng (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư New Sky - PV) gây khó dễ kinh khủng với chúng tôi, kéo dài công trình mà công trình đâu phải lớn? Đây là doanh nghiệp không có năng lực, “tay không bắt giặc”... Chúng tôi thanh toán tiền cho người ta, nhưng người ta chưa chắc đã thanh toán tiền cho công nhân, cho nên đôi lúc công nhân không có tiền lại đình công.

Khi chúng tôi cần thì anh rút quân, ép phải thanh toán thì anh mới tiếp tục làm. Trong khi đấy tiến độ chậm mất mấy tháng. Quá trình đó gây thiệt hại cho doanh nghiệp… Đến khi nghiệm thu, chúng tôi gửi 6 thư mời sang làm việc. Sang làm việc thì anh này có hợp tác đâu…

Kim Liên Group là đơn vị sở hữu nhiều đại lý ôtô tại Quảng Bình.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên cũng cho biết, chưa nghiệm thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong ngày 28/9, doanh nghiệp sẽ bắt đầu nghiệm thu tất cả các nhà thầu…

Chúng tôi cho rằng, việc xây dựng công trình phải được thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng đã ký kết. Thanh toán khối lượng công việc, tiến độ thi công trong trường hợp trên cũng phải như vậy. Về lý, Công ty TNHH đầu tư New Sky đã thực hiện xong công trình và đề nghị bàn giao thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu bàn giao. Trong quá trình nghiệm thu, nếu phát hiện công trình có vấn đề về chất lượng hoặc vấn đề nào đó mà chủ đầu tư thấy rằng không thể bàn giao thì việc đó phải được ghi vào biên bản làm việc giữa hai bên, có sự xác nhận của bên thiết kế và giám sát. Đây cũng là cơ sở để yêu cầu nhà thầu tiếp tục thực hiện công trình.

Tác giả: Uy Vũ - Uyên Uyên

Nguồn tin: Báo Xây dựng