Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra, giám sát thị trường hàng hoá dịp Tết Trung thu

Dịp Trung thu năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu như bánh kẹo, đồ chơi trẻ em… trên địa bàn toàn tỉnh.

Đội QLTT số 11 phát hiện 600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc bán trên mạng xã hội.

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn Nghệ An tương đối nhộn nhịp, đa dạng hơn so với mọi năm. Bên cạnh các hãng bánh Trung thu có thương hiệu, các đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ, đồ chơi gỗ… thì trên thị trường vẫn xuất hiện một số mặt hàng là bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ do các đối tượng kinh doanh bất chính mua về bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 1 tịch thu hơn 200 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực tại huyện Diễn Châu

Thực hiện Công văn số 512/CQLTT-NVTH ngày 01/8/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Trung thu năm 2022; các Đội Quản lý thị trường đồng loạt ra quân kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu như bánh kẹo, đồ chơi trẻ em… trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã xử lý 22 vụ vi phạm với tổng giá trị thu phạt gần 175 triệu đồng.

Đội QLTT số 5 kiểm tra thị trường đồ chơi tại chợ thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Xác định việc đảm bảo an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên và liên tục của đơn vị; trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm thị trường ổn định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn