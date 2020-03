Quân khu 4: Tiếp nhận hơn 6.600 công dân về cách ly tại các đơn vị

Đến nay, có 10.904 người đã hoàn thành thời gian cách ly, 17.255 người đang thực hiện cách ly tại các địa phương, trong đó có 190 người nước ngoài.

Riêng Quân khu 4 đã tổ chức 34 điểm tiếp nhận, cách ly 6.601 người, cụ thể: Các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tiếp nhận, cách ly 71 người; Nghệ An 1.794 người; Hà Tĩnh 359 người, Quảng Bình 1.487 người, Quảng Trị 1.319 người, Thừa Thiên Huế 1.226 người và Sư đoàn 968 là 345 người.

Kiểm tra thân nhiệt và đăng ký tiếp nhận công dân.

Trong điều kiện số lượng công dân Việt Nam trở về nước ngày càng đông, nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp đón các công dân chu đáo. Quá trình tiếp nhận các đơn vị đã phối hợp thực hiện chặt chẽ, đúng tuần tự các bước theo quy định như phun thuốc khử trùng xe vận chuyển, hành lý của công dân trước khi vào đơn vị, cấp phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế... Sau khi tiếp nhận, các công dân được phân loại, cách ly, theo dõi chặt chẽ và bố trí, sắp xếp nơi ăn ở, cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Hầu hết bà con đều có sức khỏe ổn định, an tâm tư tưởng thực hiện việc cách ly theo đúng quy định.

Lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân nghi nghiễm Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 4.

Được biết, để đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Quân khu 4 đã thành lập 1 đội phản ứng nhanh (do Bệnh viện Quân y 4 đảm nhiệm), 2 tổ cấp cứu chuyên khoa truyền nhiễm (do Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Quân y 268 đảm nhiệm), 2 tổ phòng, chống dịch cơ động (do Đội Y học dự phòng Quân khu đảm nhiệm) và 21 tổ phòng, chống dịch của các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Kiện toàn lực lượng, phương tiện trang bị bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2; tổ chức rà soát doanh trại, hiệp đồng các đơn vị liên quan để sẵn sàng triển khai khi có lệnh. Đặc biệt, ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đều tổ chức chặt chẽ việc kiểm soát người, phương tiện ra vào doanh trại; hạn chế thấp nhất quân số đi công tác; tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đối với người, phun thuốc khử trùng các phương tiện ra, vào doanh trại. Đến nay, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu chưa có trường hợp nào nghi mắc bệnh Covid-19.

Kiểm tra công tác bảo đảm bữa ăn cho công dân tại khu cách ly thuộc Đoàn An Điều dưỡng 40 Cửa Hội, thuộc Cục Chính trị Quân khu 4.

Để làm tốt công tác tiếp nhận, cách ly công dân trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp trong Quân khu 4 đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về nơi ăn ở, công tác bảo đảm vật chất, trang bị cho các đối tượng về cách ly và phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết không để dịch bệnh lây nhiễm trong cán bộ, chiến sĩ.

