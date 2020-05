Quan huyện, tỉnh “bay ghế” vì lộ clip “nóng”, quan hệ bất chính

Cũng vì quan hệ bất chính và lộ clip "nóng", nhiều trường hợp như ông Biên đã phải trả giá.

Hồi tháng 1/2020, TAND tối cao ra quyết định cách chức ông Đinh Lâm Xướng, Chánh án TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình), vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục với nữ kế toán.



Hồi tháng 10/2019, Huyện ủy Minh Hóa nhận được 1 clip “nóng” tố cáo ông Xướng quan hệ với bà Đ.T.K.C., kế toán của TAND huyện Minh Hóa ngay tại phòng làm việc trong giờ hành chính.



Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện này đã tiến hành xác minh, bước đầu ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 USB về thời gian ông Xướng cùng bà C. quan hệ tình dục trong phòng làm việc và giám định đó là hình ảnh không cắt ghép chỉnh sửa.



Ngay sau đó, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra quyết định cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện Minh Hóa. Còn về bà C. sau đó cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.