Quan hệ bất chính với nhân viên, bao 'quan lớn' nhận quả đắng

Thượng tá Công an quan hệ bất chính với cấp dưới: Ngày 9/9/2020, trong buổi họp báo của UBND TP. HCM, đại diện Công an TP.HCM đã thông tin về vụ việc Phó trưởng Công an quận 10 vào khách sạn với nữ cấp cưới. Theo đó, ông Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an thành phố đã tạm đình chỉ công tác những người có liên quan và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của ngành.