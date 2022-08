Quả táo có một bộ phận cực độc, ăn vào có thể gây tử vong

Có thể bạn đã biết câu nói "An Apple a Day Keeps the Doctor Away" (Ăn một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa bạn). Mặc dù nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều táo hơn không thực sự liên quan đến việc ít đi khám bác sĩ hơn, nhưng thêm táo vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện một số khía cạnh sức khỏe.

Đầu tiên, táo chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Một quả táo cung cấp các chất dinh dưỡng sau cho cơ thể: Lượng calo: 95; Carbs: 25 gram; Chất xơ: 4,5 gam; Vitamin C: 9% giá trị hằng ngày (Daily Value-DV); Đồng: 5% DV; Kali: 4% DV; Vitamin K: 3% DV.

Đặc biệt, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa để trung hòa các hợp chất có hại được gọi là các gốc tự do và bảo vệ chống lại bệnh tật. Táo cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời như quercetin, axit caffeic và epicatechin.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều táo hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim. Flavonoid được tìm thấy trong táo là hợp chất có tác dụng giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm huyết áp và mức cholesterol, cả hai đều là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Trong một nghiên cứu năm 2011, những phụ nữ ăn khoảng 75 g táo khô mỗi ngày trong 6 tháng đã giảm 23% lượng cholesterol xấu, theo nhà nghiên cứu Bahram H. Arjmandi, Giáo sư và chủ tịch của Khoa Dinh dưỡng tại Đại học bang Florida (Mỹ). Ngoài ra, mức độ cholesterol tốt của phụ nữ tăng khoảng 4%, theo nghiên cứu.

Đáng chú ý, táo chứa một số hợp chất có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành ung thư, bao gồm chất chống oxy hóa và flavonoid. Theo nhiều nghiên cứu, ăn táo đều đặn giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi, ung thư đại trực tràng. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có thể bảo vệ chống lại ung thư dạ dày, ruột kết, phổi, khoang miệng và thực quản.

Ảnh: AFP



Các lợi ích sức khỏe khác có thể kể đến là:

- Táo giúp hỗ trợ giảm cân do hàm lượng chất xơ trong táo thúc đẩy cảm giác no, giảm lượng calo và tăng giảm cân.

- Ăn nhiều táo giúp tăng mật độ khoáng xương, giảm nguy cơ loãng xương; giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn; ngăn ngừa suy giảm tinh thần và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học ăn một quả táo mỗi ngày giúp giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, so với việc không ăn bất kỳ quả táo nào.

Tuy nhiên, khi ăn táo bạn nên chú ý:

- Không ăn táo với hải sản

Trong táo có chứa axit tannic. Khi ăn táo kèm hải sản không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein mà còn gây ra nguy cơ đau bụng, buồn nôn, nôn mửa.

- Người bị đau bụng kinh không nên ăn táo

Một số phụ nữ có thể trạng yếu, hay bị lạnh và đau bụng trong những ngày có kinh nguyệt. Trong thời gian này, kể cả những người khỏe mạnh cũng không nên ăn hoa quả có tính hàn. Táo, đặc biệt là táo xanh, có vị chua khiến tình trạng đau bụng trầm trọng hơn.

- Hạt táo chứa chất độc, không nên ăn:

Hạt táo có chứa một hợp chất hóa học gọi là amygdalin, có thể giải phóng cyanide - chất độc mạnh, khi tiếp xúc với các enzyme tiêu hóa. Hạt táo đi qua hệ tiêu hóa tương đối không bị ảnh hưởng nhưng nếu nhai hạt nát, bạn có thể tiếp xúc với chất độc. Một hoặc hai hạt sẽ không có hại vì cơ thể có thể xử lý liều lượng nhỏ cyanide, nhưng nếu nuốt nhiều hạt nên đi khám ngay lập tức.

Theo John Fry, chuyên gia tư vấn về khoa học thực phẩm, khoảng 1 mg cyanide trên mỗi kg trọng lượng cơ thể sẽ giết chết một người trưởng thành. Hạt táo chứa khoảng 700 mg cyanide trong mỗi kg hạt. Vì vậy, khoảng 100 g hạt táo sẽ đủ để giết chết một người trưởng thành nặng 70 kg. Tuy nhiên, một hạt táo nặng trung bình 0,7 g. Vì vậy, một người sẽ phải nhai đến... 143 hạt mới có thể tử vong.

Do đó, chớ nghe hạt táo độc mà bỏ đi loại táo dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

