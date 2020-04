Quá khứ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường lần đầu được công bố

Chiều tối nay, Ban chỉ đạo 1593 (do Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo thành lập để giám sát, theo dõi công tác xử lý vụ việc Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương) phát đi bản thông cáo báo chí về lai lịch của 2 đối tượng này.

Nguyễn Xuân Đường (thường gọi là Đường "Nhuệ"), SN 1971, ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương; trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Cuối năm 2007, trở về địa phương sau khi đi lao động tự do tại LB Nga, Đường thường xuyên có biểu hiện tụ tập với các đối tượng không có công ăn việc làm, tham gia vào một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương

Năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, quê quán ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải). Sau khi cưới, vợ chồng Dương, Đường bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. Qua rà soát từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an đã xử lý 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường, Dương.

Các vụ việc này chủ yếu là do đàn em của Đường thực hiện, Đường không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý vi phạm đối với Đường gặp nhiều khó khăn.

Từ cuối năm 2010 đến nay, Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở TP Thái Bình và 1 lần ở huyện Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Ngày 6/2/2015, Dương thành lập công ty TNHH một thành viên Đường Dương, trụ sở tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh bất động sản với số vốn điều lệ và vốn pháp định 6 tỷ đồng.

4 cán bộ của 2 Sở bị bắt giữ liên quan tới vợ chồng Đường - Dương

Từ đó đến nay, công ty Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác. Vợ chồng Dương, Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất và đều lấy tư cách cá nhân.

Cuối năm 2017, 2 vợ chồng đứng ra thành lập "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và có dấu hiệu hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Dương, Đường cũng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; tổ chức các hoạt động từ thiện rầm rộ, đóng phim đăng tải trên Youtube, mời rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng tham dự, biểu diễn trong các sự kiện của 2 vợ chồng...

Vì sao liên tiếp khởi tố đối với Nguyễn Xuân Đường?

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án xảy ra ngày 30/3 tại nhà vợ chồng Đường Nhuệ; lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng do liên quan đến việc hành hung một phụ xe trên địa bàn. Đây được coi là bước đột phá ban đầu để đấu tranh, triệt phá triệt để ổ, nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu.

Tiếp đó, CQĐT phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Bà Đinh Thị Lý (SN 1964) tố cáo nhóm người do Đường chỉ đạo đánh đập mẹ con bà ngay tại phòng tiếp dân ở trụ sở Công an phường, anh Mai Thế Duy (con trai bà Lý) bị thương tật 15%.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3 điều 170 bộ luật Hình sự.

Núp bóng dưới danh nghĩa "Hiệp hội tang lễ Thái Bình", từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Đường và đồng bọn đã buộc công ty Thành Phát (là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, tỉnh Nam Định) phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó, Đường cùng Lợi tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là chủ tịch "Hiệp hội tang lễ", đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện), nhưng toàn bộ số tiền đó đều do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Bảo kê, thu phế hoạt động hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Liên quan đến việc có dấu hiệu khống chế, thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất do Đường và Dương cầm đầu, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thao túng, khống chế trong công tác đấu thầu đất tại địa bàn

Theo Ban chỉ đạo 1593, vụ án được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tập trung đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

