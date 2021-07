Quá khứ của tử tù vượt ngục khi đang dương tính với Covid-19: Học lập trình game; chuốc thuốc mê bạn cùng lớp rồi phi tang xác xuống sông

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã phát đi thông báo tới các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện để phối hợp truy bắt đối tượng trong vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận), kẻ người sát hại Đ. là bạn cùng lớp lập trình game của trung tâm công nghệ nội dung số VTC ở đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình phi tang xác xuống sông Sài Gòn từng gây xôn xao dư luận vào tháng 2/2014.

Quá trình giam giữ chờ thi hành án, ngày 13/7, An đã vượt ngục, và Công an TP.HCM đã khởi tố An về tội danh "Trốn khỏi nơi giam".

Trong thông báo, công an cho hay, An có chiều cao 1m63, da trắng, tóc đen, cắt ngắn. Dáng người hơi mập, chân phải đi hơi khập khiễng do bị chấn thương có vết hằn ở cổ chân. Bên cạnh đó, công an cho biết, An đang dương tính với Covid-19.

Phi tang xác bạn xuống sông rồi đánh lạc hướng gia đình nạn nhân

Trước đó, theo cáo buộc, cuối tháng 2/2014, do cần tiền tiêu xài nên An nảy sinh ý định chuốc thuốc mê Đ. để cướp tài sản. Từ ngày 25 đến 26/2/2014, An mua nhiều lần thuốc an thần để tìm cách đưa cho bạn uống nhưng không thành công.

Đến tối 26/2, An hẹn Đ. tới phòng trọ ở đường Cộng Hoà, quận Bình Tân, TPHCM chơi và đưa chai nước đã bỏ thuốc cho bạn uống. Đ. uống xong bị sốc trên sàn. Lúc này, An nằm đè lên người Đ. cho tới khi người bạn này bất động. An lấy dây trói 2 chân bạn bỏ bao rồi chở tới cầu Phú Mỹ, quận 7 vứt xuống sông Sài Gòn.

Nhằm che dấu, An lấy điện thoại của Đ. gọi cho gia đình thông báo vừa bắt cóc và yêu cầu đưa 500 triệu đồng để chuộc người lại. An mua sim rác về nhắn tin cho mẹ Đ. nói là đã đi xa, không về nhà nữa. An còn tới nhà Đ. hỏi thăm, động viên gia đình.

Đến ngày 4/3/2014, thi thể Đ. được người dân phát hiện ở Cảng Tân Thuận nên báo cho cơ quan chức năng. Công an khám nghiệm xác định Đ. bị chết do ngạt nước và có người vứt xuống sông để phi tang.

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được An. Qua làm việc An khai báo như trên và được ra xét xử và tuyên án tử hình về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Quá trình giam giữ trước khi thi hành án, An đã bỏ trốn.

Để phục vụ công tác xác minh truy bắt An, Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh phía Nam; Công an TP Thủ Đức, Công an 21 quận huyện…trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, rà soát, phát hiện, bắt giữ đối tượng.

